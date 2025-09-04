Van Dijk-Silos: Besluit rond Akiemboto juridisch zwak en gevaarlijk voor rechtsstaat

Jurist Jennifer van Dijk-Silos uit stevige kritiek op de aanstelling en bevoegdheden van Sergio

Akiemboto als chief of staff bij het Kabinet van de President. Volgens haar roept het presidentieel

besluit, waarin Akiemboto tekeningsbevoegdheid krijgt, grote juridische vragen op en vormt het

een bedreiging voor de rechtsstaat.

Delegatie of mandaat?

Van Dijk-Silos stelt dat het besluit onduidelijk en slordig is opgesteld. “De Personeelswet kent

geen delegatiebevoegdheid voor de president. Delegatie is hier dus uitgesloten. Hooguit kan

sprake zijn van mandatering, waarbij de president de bevoegdheid behoudt. Maar omdat dit niet

duidelijk in het besluit is vastgelegd, ontstaat verwarring.”

Ze benadrukt dat het besluit zorgvuldig gemotiveerd had moeten worden, met verwijzing naar de

juiste wettelijke basis. “Nu wordt zelfs een resolutie uit 2018 genoemd die in 2024 is

ingetrokken. Dat is wetstechnisch fout en tast de rechtsgeldigheid aan.”

Bestaat de functie wel?

Een ander kritiekpunt betreft de functie chief of staff zelf. Volgens Van Dijk-Silos bestaat deze

functie niet binnen de ambtelijke formatie. “Akiemboto is geen minister en kan dus geen

ministersalaris met emolumenten ontvangen. Hooguit een vergoeding ter hoogte van dat salaris,

maar niet mét de bijkomende rechten. Dit riekt naar bevoordeling en corruptie.”

Ook wijst zij erop dat ex-ministers die voor hun 60e aftreden, tot die leeftijd directeur in

algemene dienst blijven. “Waarom kon Akiemboto die functie niet vervullen? Nu wordt een

nieuwe titel gecreëerd zonder formele aanpassing van de formatie, en dat is

administratiefrechtelijk onjuist.”

Risico voor de rechtsstaat

Volgens Van Dijk-Silos ondermijnt het besluit de rechtsstaat. “Als dit beleid wordt voortgezet,

loopt Suriname het risico dat de rechtsstaat tot nul wordt gereduceerd. Deze president wil

hervormen, maar zo wordt het systeem juist misvormd.”

Daarnaast hekelt ze het optreden van Akiemboto zelf, die openlijk reageerde op kritiek in de

pers. “Dat is onprofessioneel en werpt een smet op het kabinet, de president én op hemzelf.”

Oude fouten herhalen

Van Dijk-Silos wijst erop dat eerdere regeringen, waaronder die van Desi Bouterse, soortgelijke

besluiten namen. “Maar fouten uit het verleden kunnen nooit een excuus zijn om ze opnieuw te

maken. Deze president heeft juist beloofd het systeem te veranderen.”

Besluiten en resoluties moeten volgens haar altijd via de Raad van Ministers en de Raad voor

Personele Aangelegenheden lopen. “Dat geldt ook voor het Kabinet van de President.”

Deskundigheid vereist

Samen met bestuursrechtgeleerde dr. Magda Hoever concludeert Van Dijk-Silos dat het

presidentieel besluit juridisch zwak is. “Het kabinet moet bemenst worden met deskundigen die

administratief en bestuursrechtelijk stevig onderlegd zijn. Alleen dan kan de president haar

hervormingsagenda geloofwaardig uitvoeren.”