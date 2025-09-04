Diplomatie rond Oekraïne in stroomversnelling: VS en Europa scherpen steun aan

De internationale diplomatie rond de oorlog in Oekraïne kwam woensdag in een hogere

versnelling. In Washington benadrukte de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een

ontmoeting met zijn Poolse ambtgenoot Karol Nawrocki dat Amerikaanse troepen in Polen niet

zullen vertrekken. Sterker nog, een uitbreiding van de militaire aanwezigheid behoort volgens

hem tot de mogelijkheden. Daarmee bevestigde Trump opnieuw de cruciale rol van de Verenigde

Staten in de NAVO-verdediging aan de oostflank.

Tegelijkertijd richtte de Amerikaanse president scherpe woorden aan het adres van de Russische

leider Vladimir Putin. Hij waarschuwde dat “you’ll see things happen” indien Moskou zijn koers

in Oekraïne niet wijzigt.

Ook in Europa werd intensief overleg gevoerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy

ontmoette in Parijs de Franse president Emmanuel Macron en andere Europese leiders. Zij

verklaarden bereid te zijn om Kyiv veiligheidsgaranties te bieden zodra er uitzicht is op een

vredesregeling. Een uitnodiging van Putin om in Moskou te onderhandelen wees Zelenskyy

resoluut van de hand.

Volgens internationale analisten tonen deze ontwikkelingen aan dat zowel de Verenigde Staten

als Europa hun diplomatieke en militaire inzet opvoeren, terwijl Oekraïne blijft zoeken naar

brede internationale steun in de strijd tegen de Russische agressie.