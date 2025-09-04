Diplomatie rond Oekraïne in stroomversnelling: VS en Europa scherpen steun aan

De internationale diplomatie rond de oorlog in Oekraïne kwam woensdag in een hogere
versnelling. In Washington benadrukte de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een
ontmoeting met zijn Poolse ambtgenoot Karol Nawrocki dat Amerikaanse troepen in Polen niet
zullen vertrekken. Sterker nog, een uitbreiding van de militaire aanwezigheid behoort volgens
hem tot de mogelijkheden. Daarmee bevestigde Trump opnieuw de cruciale rol van de Verenigde
Staten in de NAVO-verdediging aan de oostflank.
Tegelijkertijd richtte de Amerikaanse president scherpe woorden aan het adres van de Russische
leider Vladimir Putin. Hij waarschuwde dat “you’ll see things happen” indien Moskou zijn koers
in Oekraïne niet wijzigt.
Ook in Europa werd intensief overleg gevoerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy
ontmoette in Parijs de Franse president Emmanuel Macron en andere Europese leiders. Zij
verklaarden bereid te zijn om Kyiv veiligheidsgaranties te bieden zodra er uitzicht is op een
vredesregeling. Een uitnodiging van Putin om in Moskou te onderhandelen wees Zelenskyy
resoluut van de hand.
Volgens internationale analisten tonen deze ontwikkelingen aan dat zowel de Verenigde Staten
als Europa hun diplomatieke en militaire inzet opvoeren, terwijl Oekraïne blijft zoeken naar
brede internationale steun in de strijd tegen de Russische agressie.