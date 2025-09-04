Goudexport Suriname keldert: staatskas loopt meer dan 500 miljoen dollar mis

De Surinaamse goudexport is in de afgelopen negen maanden met ruim 50 procent gedaald.
Deze scherpe terugval heeft de staatskas inmiddels een inkomstenverlies van meer dan 500
miljoen Amerikaanse dollar opgeleverd vergeleken met 2024.
Uit officiële cijfers blijkt dat in september 2024 nog 1.048.464,40 gram goud werd uitgevoerd. In
oktober daalde dit naar 993.309,10 gram, waarna de exportmaanden achtereen verder terugviel.
In juli 2025 bedroeg de geregistreerde uitvoer nog slechts 393.006,30 gram.
Smokkel als hoofdoorzaak
Volgens deskundigen is smokkel de belangrijkste oorzaak van de afnemende export. Steeds meer
exporteurs wijken uit naar buurlanden als Guyana en Brazilië, waar zij hogere winsten behalen
doordat zij geen rekening hoeven te houden met de verplichte afdrachten aan de Centrale Bank
van Suriname. Het gaat daarbij onder meer om de retentieregeling van 35 procent van de
verkoopwaarde en het consentrecht van 1,5 procent van de exportwaarde.
De omvang van de informele goudsector, die naar schatting groter is dan de formele sector,
maakt het moeilijk om vast te stellen hoeveel goud daadwerkelijk illegaal het land verlaat. Door
deze smokkel lopen de inkomsten uit zowel het consentrecht als de royalty’s van 5,5 procent
aanzienlijk terug.
Politieke reacties en maatregelen
De zorgen over teruglopende goudinkomsten zijn niet nieuw. Reeds in november 2024
waarschuwde toenmalig minister van Financiën en Planning Stanley Raghoebarsing voor deze
ontwikkeling. Bij de regeringswisseling in augustus dit jaar kondigde president Jennifer Simons
samen met de nieuwe minister van Financiën, Adelien Wijnerman, aan dat er overleg met de
goudsector zal plaatsvinden. Ook belooft de regering de belastinginning strakker te organiseren
en te kijken naar mogelijkheden om de inkomsten uit andere sectoren te vergroten.
Economische gevolgen
De dalende goudexport treft niet alleen de staatskas, maar ook de financiële reserves van de
Centrale Bank, die grotendeels afhankelijk zijn van goudopbrengsten. Dit terwijl de goudprijs op
de internationale markt juist recordhoogten bereikt. Door de aanhoudende smokkel dreigt
Suriname desondanks verdere inkomsten te mislopen, wat volgens analisten de economische
stabiliteit en de waarde van de Surinaamse munt nog verder kan ondermijnen.