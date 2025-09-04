Goudexport Suriname keldert: staatskas loopt meer dan 500 miljoen dollar mis

De Surinaamse goudexport is in de afgelopen negen maanden met ruim 50 procent gedaald.

Deze scherpe terugval heeft de staatskas inmiddels een inkomstenverlies van meer dan 500

miljoen Amerikaanse dollar opgeleverd vergeleken met 2024.

Uit officiële cijfers blijkt dat in september 2024 nog 1.048.464,40 gram goud werd uitgevoerd. In

oktober daalde dit naar 993.309,10 gram, waarna de exportmaanden achtereen verder terugviel.

In juli 2025 bedroeg de geregistreerde uitvoer nog slechts 393.006,30 gram.

Smokkel als hoofdoorzaak

Volgens deskundigen is smokkel de belangrijkste oorzaak van de afnemende export. Steeds meer

exporteurs wijken uit naar buurlanden als Guyana en Brazilië, waar zij hogere winsten behalen

doordat zij geen rekening hoeven te houden met de verplichte afdrachten aan de Centrale Bank

van Suriname. Het gaat daarbij onder meer om de retentieregeling van 35 procent van de

verkoopwaarde en het consentrecht van 1,5 procent van de exportwaarde.

De omvang van de informele goudsector, die naar schatting groter is dan de formele sector,

maakt het moeilijk om vast te stellen hoeveel goud daadwerkelijk illegaal het land verlaat. Door

deze smokkel lopen de inkomsten uit zowel het consentrecht als de royalty’s van 5,5 procent

aanzienlijk terug.

Politieke reacties en maatregelen

De zorgen over teruglopende goudinkomsten zijn niet nieuw. Reeds in november 2024

waarschuwde toenmalig minister van Financiën en Planning Stanley Raghoebarsing voor deze

ontwikkeling. Bij de regeringswisseling in augustus dit jaar kondigde president Jennifer Simons

samen met de nieuwe minister van Financiën, Adelien Wijnerman, aan dat er overleg met de

goudsector zal plaatsvinden. Ook belooft de regering de belastinginning strakker te organiseren

en te kijken naar mogelijkheden om de inkomsten uit andere sectoren te vergroten.

Economische gevolgen

De dalende goudexport treft niet alleen de staatskas, maar ook de financiële reserves van de

Centrale Bank, die grotendeels afhankelijk zijn van goudopbrengsten. Dit terwijl de goudprijs op

de internationale markt juist recordhoogten bereikt. Door de aanhoudende smokkel dreigt

Suriname desondanks verdere inkomsten te mislopen, wat volgens analisten de economische

stabiliteit en de waarde van de Surinaamse munt nog verder kan ondermijnen.