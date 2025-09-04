Agrarische telling Suriname verloopt succesvol: eerste resultaten dit jaar verwacht

De kwaliteit van de gegevens uit de zesde agrarische telling in Suriname verbetert aanzienlijk,

terwijl ook de verwerking en analyse voorspoedig verlopen. Dat verklaart Maxime Luciene,

Lead Technical Officer van de Food and Agriculture Organization (FAO) voor het Caribisch

gebied.

De telling is een gezamenlijk project van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

(LVV) en de FAO. Dankzij financiering via het technische samenwerkingsprogramma van de

FAO kon het project zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd.

Volgens LVV-minister Mike Noersalim is de gezamenlijke inzet van groot belang om de

agrarische wetenschap en statistieken verder te versterken. “Voor degelijk beleid en duurzame

ontwikkeling is betrouwbare data onmisbaar,” aldus de minister. Afgelopen vrijdag besprak hij

de recente vorderingen met een delegatie van de FAO onder leiding van Luciene.

De verzamelde gegevens zijn van groot belang voor beleidsvorming, de aanpak van

klimaatverandering en een beter inzicht in de positie van landarbeiders en boeren. Daarbij wordt

ook de rol van vrouwen in de landbouw nadrukkelijk in kaart gebracht. Luciene roemde de inzet

en professionaliteit van het Surinaamse team en noemde de voortgang bemoedigend.

Het project bevindt zich momenteel in de fase van verwerking en analyse. De eerste resultaten

worden naar verwachting nog dit jaar aan het parlement en de media gepresenteerd. Luciene

benadrukte dat de FAO de ontwikkelingen nauwgezet blijft volgen en keert graag terug naar

Suriname voor verdere updates.

De FAO speelt wereldwijd een sleutelrol in de strijd tegen honger en het bevorderen van

voedselzekerheid, onder meer door het versterken van landbouwstatistieken en duurzame

productie.