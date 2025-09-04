Olieprijzen blijven stabiel ondanks nieuwe Amerikaanse sancties

De internationale olieprijzen vertonen opmerkelijke stabiliteit, ondanks nieuwe Amerikaanse

sancties tegen een smokkelnetwerk dat Iraanse olie via valse routes op de markt bracht.

Vandaag noteerde Brent-olie $69,13 per vat, terwijl de Amerikaanse WTI-olie licht steeg naar

$65,63. Volgens analisten toont de markt veerkracht: waar sancties doorgaans zorgen voor

prijsdruk, wordt dit nu gecompenseerd door de verwachting dat de wereldwijde productie deze

week iets terugvalt. Dat ondersteunt de huidige prijsniveaus.

De sancties zijn gericht op een netwerk dat Iraanse olie verkocht onder het label van Iraakse

export. Met deze maatregelen wil Washington niet alleen de naleving van internationale

afspraken afdwingen, maar ook extra druk zetten op Teheran. Energie-experts benadrukken dat

de impact voorlopig vooral symbolisch is, al kan herhaling of uitbreiding wel leiden tot meer

volatiliteit.

Alle ogen zijn nu gericht op de OPEC+-vergadering van 7 september. Verwacht wordt dat de

alliantie vasthoudt aan een beperkte productieverlaging, bedoeld om de prijzen stabiel te houden

binnen een bandbreedte van $65 tot $70 per vat.

Voor olie-importerende landen, waaronder Suriname, zijn de huidige prijsniveaus relatief

gunstig. Economen waarschuwen echter dat wisselkoersschommelingen alsnog invloed kunnen

hebben op de lokale brandstofprijzen.