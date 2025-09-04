Olieprijzen blijven stabiel ondanks nieuwe Amerikaanse sancties

De internationale olieprijzen vertonen opmerkelijke stabiliteit, ondanks nieuwe Amerikaanse
sancties tegen een smokkelnetwerk dat Iraanse olie via valse routes op de markt bracht.
Vandaag noteerde Brent-olie $69,13 per vat, terwijl de Amerikaanse WTI-olie licht steeg naar
$65,63. Volgens analisten toont de markt veerkracht: waar sancties doorgaans zorgen voor
prijsdruk, wordt dit nu gecompenseerd door de verwachting dat de wereldwijde productie deze
week iets terugvalt. Dat ondersteunt de huidige prijsniveaus.
De sancties zijn gericht op een netwerk dat Iraanse olie verkocht onder het label van Iraakse
export. Met deze maatregelen wil Washington niet alleen de naleving van internationale
afspraken afdwingen, maar ook extra druk zetten op Teheran. Energie-experts benadrukken dat
de impact voorlopig vooral symbolisch is, al kan herhaling of uitbreiding wel leiden tot meer
volatiliteit.
Alle ogen zijn nu gericht op de OPEC+-vergadering van 7 september. Verwacht wordt dat de
alliantie vasthoudt aan een beperkte productieverlaging, bedoeld om de prijzen stabiel te houden
binnen een bandbreedte van $65 tot $70 per vat.
Voor olie-importerende landen, waaronder Suriname, zijn de huidige prijsniveaus relatief
gunstig. Economen waarschuwen echter dat wisselkoersschommelingen alsnog invloed kunnen
hebben op de lokale brandstofprijzen.