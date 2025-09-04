Hoogbouwwoning in Nickerie volledig verwoest door brand

In de vroege ochtend van woensdag 3 september is een hoogbouwwoning aan de Fredericiweg,

ressort Paradise in het district Nickerie, volledig in vlammen opgegaan.

Rond 02.00 uur ontving de politie van Paradise een melding van een buurman dat het huis in

brand stond. Politie, brandweer, de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de afdeling

Forensische Opsporing waren snel ter plaatse. Bij aankomst stond de bovenverdieping echter al

volledig in lichterlaaie, waarna de vlammen snel oversloegen naar de benedenverdieping. De

brandweer kon enkel nablussingswerkzaamheden verrichten, meldt de politie Public Relations.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de woning eigendom is van M.D., woonachtig in Paramaribo.

Het pand werd beheerd door zijn vader, die er een eethuisje exploiteerde. Op het moment van de

brand was er niemand aanwezig. Buurtbewoners gaven aan dat zij werden opgeschrikt door

harde knallen tijdens het uitbreken van de brand.

De beheerder verklaarde dat hij de middag ervoor, op dinsdag 2 september rond 13.00 uur, het

pand had verlaten na alle controles te hebben uitgevoerd. Volgens hem is er geen vuur onbeheerd

achtergelaten.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet en verzekerd tegen brand. De oorzaak is

vooralsnog onbekend. Het onderzoek naar de brand is in volle gang.