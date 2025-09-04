Minister Abiamofo: Illegale goudwinning blijft kat-en-muisspel

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) bevestigt dat onlangs is

opgetreden tegen illegale goudzoekers langs de weg naar Brownsweg. De activiteiten, uitgevoerd

door dorpelingen, zijn inmiddels stilgelegd. Toch spreekt de bewindsman van een voortdurende

strijd, aangezien het ministerie door financiële beperkingen geen permanente controlepost in het

gebied kan handhaven.

“In het verleden was er wel een vaste post,” aldus Abiamofo. Voorafgaand aan de Raad van

Ministers benadrukte hij dat zijn ministerie vaker in actie is gekomen bij meldingen van illegale

activiteiten, onder meer in de bufferzone van de Afobakastuwdam.

Door het gebrek aan structurele middelen blijft de aanpak voorlopig reactief. “Zonder voldoende

financiering kunnen we slechts ingrijpen wanneer er meldingen komen,” verklaarde de minister.

Ook ging Abiamofo in op de zogenoemde skalians (drijvende goudpontons). Hij stelde dat deze

sinds 2021 niet meer worden toegestaan. “Ze opereren niet langer op de rivieren. Alleen op het

stuwmeer werkt een beperkt aantal onder een geordend systeem,” aldus de minister.

Volgens Abiamofo zijn het vaak Surinamers zelf die betrokken zijn bij illegale praktijken op

goudrijke locaties. Hij ziet dialoog met de gemeenschappen als sleutel tot een duurzame

oplossing. “Alleen door overleg kunnen we tot werkbare afspraken komen,” besloot hij.