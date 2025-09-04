Minister Abiamofo: Illegale goudwinning blijft kat-en-muisspel

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) bevestigt dat onlangs is
opgetreden tegen illegale goudzoekers langs de weg naar Brownsweg. De activiteiten, uitgevoerd
door dorpelingen, zijn inmiddels stilgelegd. Toch spreekt de bewindsman van een voortdurende
strijd, aangezien het ministerie door financiële beperkingen geen permanente controlepost in het
gebied kan handhaven.
“In het verleden was er wel een vaste post,” aldus Abiamofo. Voorafgaand aan de Raad van
Ministers benadrukte hij dat zijn ministerie vaker in actie is gekomen bij meldingen van illegale
activiteiten, onder meer in de bufferzone van de Afobakastuwdam.
Door het gebrek aan structurele middelen blijft de aanpak voorlopig reactief. “Zonder voldoende
financiering kunnen we slechts ingrijpen wanneer er meldingen komen,” verklaarde de minister.
Ook ging Abiamofo in op de zogenoemde skalians (drijvende goudpontons). Hij stelde dat deze
sinds 2021 niet meer worden toegestaan. “Ze opereren niet langer op de rivieren. Alleen op het
stuwmeer werkt een beperkt aantal onder een geordend systeem,” aldus de minister.
Volgens Abiamofo zijn het vaak Surinamers zelf die betrokken zijn bij illegale praktijken op
goudrijke locaties. Hij ziet dialoog met de gemeenschappen als sleutel tot een duurzame
oplossing. “Alleen door overleg kunnen we tot werkbare afspraken komen,” besloot hij.