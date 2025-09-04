MOB kampt met personeelstekorten en beperkte middelen

Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), dat jaarlijks tussen de 100 en 200 cliënten begeleidt
– voornamelijk kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen – staat voor grote uitdagingen in
de hulpverlening. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een vergadering van de vaste commissie
Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in De Nationale Assemblee, onder leiding van voorzitter
Silvana Afonsoewa.
Het bureau kampt met een ernstig tekort aan logopedisten, onvoldoende betrokkenheid van
relevante sectoren en gebrek aan brandstof, waardoor huisbezoeken vaak niet doorgaan.
Daarnaast zijn er signalen van tekortschietende werkhouding bij sommige medewerkers en het
ontbreken van passend begeleidingsmateriaal voor specifieke doelgroepen.
Ook andere instellingen, zoals het Bureau Speciaal Onderwijs, het Pedologisch Instituut, de
Afdeling Begeleiding en het ministerie van Volksgezondheid en Arbeid, wezen op structurele
tekorten. Het gaat onder meer om een nijpend gebrek aan maatschappelijk werkers en
gekwalificeerd personeel in verschillende disciplines.
Tijdens de vergadering benadrukten commissieleden en vertegenwoordigers van de instellingen
dat samenwerking cruciaal is om de knelpunten effectief aan te pakken. Het uiteindelijke doel is
de dienstverlening aan kinderen met speciale onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften structureel te
verbeteren.
De vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid bestaat uit Silvana Afonsoewa
(voorzitter), Roy Mohan, Jennifer Vreedzaam, Claudie Sabajo, Edgar Sampie, Ameerani
Jarbandhan en Jerrel Pawiroredjo. Zij riepen gezamenlijk op tot snelle maatregelen en adequate
ondersteuning van het MOB en de andere betrokken organisaties.