MOB kampt met personeelstekorten en beperkte middelen

Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), dat jaarlijks tussen de 100 en 200 cliënten begeleidt

– voornamelijk kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen – staat voor grote uitdagingen in

de hulpverlening. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een vergadering van de vaste commissie

Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in De Nationale Assemblee, onder leiding van voorzitter

Silvana Afonsoewa.

Het bureau kampt met een ernstig tekort aan logopedisten, onvoldoende betrokkenheid van

relevante sectoren en gebrek aan brandstof, waardoor huisbezoeken vaak niet doorgaan.

Daarnaast zijn er signalen van tekortschietende werkhouding bij sommige medewerkers en het

ontbreken van passend begeleidingsmateriaal voor specifieke doelgroepen.

Ook andere instellingen, zoals het Bureau Speciaal Onderwijs, het Pedologisch Instituut, de

Afdeling Begeleiding en het ministerie van Volksgezondheid en Arbeid, wezen op structurele

tekorten. Het gaat onder meer om een nijpend gebrek aan maatschappelijk werkers en

gekwalificeerd personeel in verschillende disciplines.

Tijdens de vergadering benadrukten commissieleden en vertegenwoordigers van de instellingen

dat samenwerking cruciaal is om de knelpunten effectief aan te pakken. Het uiteindelijke doel is

de dienstverlening aan kinderen met speciale onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften structureel te

verbeteren.

De vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid bestaat uit Silvana Afonsoewa

(voorzitter), Roy Mohan, Jennifer Vreedzaam, Claudie Sabajo, Edgar Sampie, Ameerani

Jarbandhan en Jerrel Pawiroredjo. Zij riepen gezamenlijk op tot snelle maatregelen en adequate

ondersteuning van het MOB en de andere betrokken organisaties.