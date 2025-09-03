Irfaan Ali op koers voor tweede termijn na verkiezingen in Guyana

President Irfaan Ali en zijn partij, de People’s Progressive Party/Civic (PPP/C), lijken stevig op

weg naar een tweede ambtstermijn na de algemene verkiezingen van maandag 1 september in

Guyana. Uit de voorlopige tellingen blijkt dat de PPP/C in zeven van de tien regio’s een

duidelijke voorsprong heeft.

Volgens de Guyana Elections Commission (GECOM) verliep de stembusgang grotendeels

ordelijk en zonder ernstige incidenten. Onafhankelijke waarnemers bevestigen dat de

verkiezingen in grote lijnen vrij, eerlijk en transparant zijn verlopen.

Toch kende de verkiezingsdag een opvallend lage opkomst, vooral in de stedelijke gebieden.

Oppositiepartij A Partnership for National Unity (APNU) verklaarde dat dit te wijten is aan

desinteresse en vermoeidheid bij de kiezers. De PPP/C gaf op haar beurt aan dat ook een deel

van de eigen achterban aarzelde om naar de stembus te gaan. Analisten waarschuwen dat de lage

participatie een aandachtspunt vormt voor de verdere versterking van de democratie in Guyana.

De verkiezingen vonden plaats tegen de achtergrond van de enorme internationale belangstelling

voor het land. Door de snel groeiende olie-inkomsten bevindt Guyana zich in een cruciale fase.

De nieuwe regering staat voor de uitdaging om deze rijkdom verantwoord te beheren en tegelijk

sociale ongelijkheid en armoede doeltreffend aan te pakken.

De officiële verkiezingsresultaten zullen naar verwachting in de komende dagen door GECOM

worden bekendgemaakt.