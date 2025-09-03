Goudprijs bereikt recordhoogte boven $3.500 per ounce

De goudprijs heeft een nieuw historisch record gevestigd en noteert inmiddels boven de $3.500

per troy ounce, met pieken tot $3.578. Daarmee is de waarde van het edelmetaal sinds begin dit

jaar met ruim 34 procent gestegen.

Volgens marktanalisten wordt de ongekende prijsstijging gedreven door meerdere factoren: de

verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve binnenkort de rente gaat verlagen, oplopende

geopolitieke spanningen en grootschalige aankopen van goud door centrale banken wereldwijd.

Door de toenemende onzekerheid over de wereldeconomie zoeken beleggers opnieuw massaal

hun toevlucht in goud als veilige haven.

Investeringsbanken, waaronder Goldman Sachs, voorzien dat de opwaartse trend nog niet voorbij

is. Hun prognoses geven aan dat de goudprijs in 2026 mogelijk de grens van $4.000 per ounce

kan bereiken.

De grote vraag naar goud weerspiegelt zich ook op de beurzen. De SPDR Gold Shares ETF

(GLD), een van de grootste goud-ETF’s ter wereld, bereikte deze week een koers van meer dan

$325 per aandeel. Dit sluit naadloos aan bij de recordprijzen van fysiek goud.