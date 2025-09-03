Nieuwe districtscommissarissen krijgen begeleiding van ervaren voorgangers

De onlangs beëdigde districtscommissarissen (dc’s) zonder bestuurlijke ervaring of specifieke

scholing zullen de komende maanden intensief worden begeleid door voormalige dc’s. Het

begeleidingstraject moet ervoor zorgen dat de nieuwkomers voldoende praktijkkennis en

bestuurlijke vaardigheden opdoen om hun functie succesvol en zelfstandig te kunnen uitoefenen.

Remi Tarnadi, die de dc’s Mohamed Bakas (Nickerie) en Eric Boldewijn (Coronie) onder zijn

hoede heeft, geeft aan dat hij vrijdag Nickerie overdraagt aan collega Nisha Kurban. Omdat

Kurban momenteel in het buitenland verblijft, neemt Tarnadi voorlopig haar taken waar. Volgens

hem zal het begeleidingstraject gemiddeld twee tot drie maanden duren, waarna de nieuwe dc’s

hun taken zelfstandig moeten kunnen uitvoeren.

Naast Tarnadi zijn ook andere ervaren bestuurders ingezet voor coaching:

Jerry Miranda begeleidt Ravi Bhattoe (Wanica Centrum) en Ernesto Muller (Wanica-

Zuidoost).

Kenya Pansa ondersteunt Glenda Kranenburg (Wanica-Noordwest).

Ex-dc Joanna Aroepa traint Kevin Bronne (Kabalebo) en Selindia Morishi (Coeroeni).

President Jennifer Simons beëdigde maandag in totaal achttien nieuwe districtscommissarissen.

Samen met de drie zittende dc’s, die hun functie behouden, gaan 21 bestuurders aan de slag.

Hoewel de nieuwelingen al een voorbereidende training hebben gevolgd, wordt praktijkervaring

nu gezien als een cruciale volgende stap in hun ontwikkeling.