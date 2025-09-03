Voortvluchtige verdachte ‘Koelie Boi’ na acht maanden aangehouden

Na acht maanden op de vlucht te zijn geweest, is de 25-jarige R.A., beter bekend als ‘Koelie

Boi’, door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBT-P) opgespoord en gearresteerd.

De verdachte wordt in verband gebracht met een schietincident waarbij hij samen met de 19-

jarige F.L. betrokken was. Tijdens het incident openden de twee vuur op elkaar, waarbij een

voertuig meerdere kogelinslagen opliep, zo meldt de afdeling Public Relations van de politie.

F.L. werd eerder al aangehouden, maar R.A. wist maandenlang uit handen van de politie te

blijven.

De opsporingsdiensten wisten de voortvluchtige uiteindelijk te lokaliseren en droegen hem over

aan de politie van bureau Latour. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering

gesteld in afwachting van het verdere onderzoek.