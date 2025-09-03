Suriname en China versterken samenwerking met schuldverlichting en nieuwe financiering

Suriname en China hebben dinsdag twee belangrijke overeenkomsten ondertekend die zowel

financiële verlichting bieden als nieuwe middelen beschikbaar stellen voor

ontwikkelingsprojecten. Het gaat om een schuldkwijtschelding ter waarde van USD 15,6 miljoen

en een schenking van USD 14 miljoen.

De eerste overeenkomst, een protocol inzake schuldvermindering, werd getekend door minister

Adelien Wijnerman van Financiën en Planning en de Chinese ambassadeur Jin Li. Het betreft

rentevrije leningen die Suriname tussen 2004 en 2013 ontving en die nu volledig worden

kwijtgescholden. Volgens Wijnerman betekent dit niet alleen verlichting van de staatsschuld,

maar ook meer fiscale ruimte voor nationale ontwikkeling. Ze benadrukte dat de afspraken

transparant zijn en zonder nadelige voorwaarden of onderpand.

De tweede overeenkomst betreft een schenking binnen het kader van Economische en

Technische Samenwerking. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale

Handel en Samenwerking (BIS) en ambassadeur Jin Li ondertekenden de overeenkomst, die

USD 14 miljoen beschikbaar stelt voor prioritaire projecten. Daaronder vallen de bouw van

betaalbare woningen, uitbreiding van de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven,

verbetering van verkeersveiligheid, de aanleg van een nieuw busstation bij de Anton de Kom

Universiteit en waterprojecten in het binnenland.

Ambassadeur Jin Li benadrukte dat de samenwerking is gestoeld op wederzijds respect en

vriendschap. “Goede partnerschappen zijn als goede vriendschappen: je helpt elkaar, leert van

elkaar en soms discussieer je, maar uiteindelijk sta je sterker samen,” aldus de diplomaat.

Minister Bouva onderstreepte dat de Chinese steun de bilaterale relatie naar een hoger niveau tilt:

“Suriname en China zullen samen blijven voortbouwen om de samenwerking te verbreden, het

vertrouwen te verdiepen en een toekomst van gedeelde welvaart te creëren.”

Volgens beide partijen markeert de ondertekening een verdere verdieping van de historische

banden en vormt deze stap een belangrijke bijdrage aan financiële stabiliteit en duurzame

ontwikkeling in Suriname.