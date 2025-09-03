Suriname en China versterken samenwerking met schuldverlichting en nieuwe financiering

Suriname en China hebben dinsdag twee belangrijke overeenkomsten ondertekend die zowel
financiële verlichting bieden als nieuwe middelen beschikbaar stellen voor
ontwikkelingsprojecten. Het gaat om een schuldkwijtschelding ter waarde van USD 15,6 miljoen
en een schenking van USD 14 miljoen.
De eerste overeenkomst, een protocol inzake schuldvermindering, werd getekend door minister
Adelien Wijnerman van Financiën en Planning en de Chinese ambassadeur Jin Li. Het betreft
rentevrije leningen die Suriname tussen 2004 en 2013 ontving en die nu volledig worden
kwijtgescholden. Volgens Wijnerman betekent dit niet alleen verlichting van de staatsschuld,
maar ook meer fiscale ruimte voor nationale ontwikkeling. Ze benadrukte dat de afspraken
transparant zijn en zonder nadelige voorwaarden of onderpand.
De tweede overeenkomst betreft een schenking binnen het kader van Economische en
Technische Samenwerking. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale
Handel en Samenwerking (BIS) en ambassadeur Jin Li ondertekenden de overeenkomst, die
USD 14 miljoen beschikbaar stelt voor prioritaire projecten. Daaronder vallen de bouw van
betaalbare woningen, uitbreiding van de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven,
verbetering van verkeersveiligheid, de aanleg van een nieuw busstation bij de Anton de Kom
Universiteit en waterprojecten in het binnenland.
Ambassadeur Jin Li benadrukte dat de samenwerking is gestoeld op wederzijds respect en
vriendschap. “Goede partnerschappen zijn als goede vriendschappen: je helpt elkaar, leert van
elkaar en soms discussieer je, maar uiteindelijk sta je sterker samen,” aldus de diplomaat.
Minister Bouva onderstreepte dat de Chinese steun de bilaterale relatie naar een hoger niveau tilt:
“Suriname en China zullen samen blijven voortbouwen om de samenwerking te verbreden, het
vertrouwen te verdiepen en een toekomst van gedeelde welvaart te creëren.”
Volgens beide partijen markeert de ondertekening een verdere verdieping van de historische
banden en vormt deze stap een belangrijke bijdrage aan financiële stabiliteit en duurzame
ontwikkeling in Suriname.