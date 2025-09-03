15-jarig meisje overlijdt onderweg naar AZP, politie onderzoekt mogelijk misbruik

Een 15-jarig meisje is zondagochtend levenloos binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH)

van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het slachtoffer werd per ambulance van de

Medische Zending vanuit Brownsweg naar het ziekenhuis vervoerd. Bij aankomst bleek zij reeds

te zijn overleden, waarna een arts formeel de dood vaststelde.

Volgens de politie bestaan er aanwijzingen dat het meisje seksueel misbruikt kan zijn. De exacte

doodsoorzaak is echter nog onbekend en wordt nader onderzocht. Vooralsnog zijn er geen

verdachten aangehouden.