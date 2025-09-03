15-jarig meisje overlijdt onderweg naar AZP, politie onderzoekt mogelijk misbruik

  • September 3, 2025

Een 15-jarig meisje is zondagochtend levenloos binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH)
van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het slachtoffer werd per ambulance van de
Medische Zending vanuit Brownsweg naar het ziekenhuis vervoerd. Bij aankomst bleek zij reeds
te zijn overleden, waarna een arts formeel de dood vaststelde.

Volgens de politie bestaan er aanwijzingen dat het meisje seksueel misbruikt kan zijn. De exacte
doodsoorzaak is echter nog onbekend en wordt nader onderzocht. Vooralsnog zijn er geen
verdachten aangehouden.

