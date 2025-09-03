Politie Latour constateert 178 verkeersovertredingen tijdens veiligheidsmaand

De politie van bureau Latour heeft tussen 18 en 31 augustus 2025 in totaal 178

verkeersovertredingen geregistreerd tijdens intensieve verkeerscontroles in het ressort Latour. De

acties maakten deel uit van de verkeersveiligheidsmaand en waren gericht op het vergroten van

de naleving van de regels en het terugdringen van gevaarlijk rijgedrag.

Van de geconstateerde overtredingen hebben 14 bestuurders hun boete reeds voldaan bij de

afdeling Dienst Executieve Strafvonnissen (DES), voorheen het Algemeen Nederlands

Registratie Systeem (ANRS).

De meest voorkomende overtredingen waren:

54 gevallen van rijden zonder veiligheidsgordel

31 keer rijden zonder rijbewijs

31 keer negeren van geslotenverklaringen (links of rechts)

19 keer negeren van geslotenverklaringen

16 keer rijden zonder voorkentekenplaat

Daarnaast werden nog 15 voertuigen aangetroffen die niet ter herkeuring waren aangeboden, 10

gevallen van het niet stoppen bij een aangewezen bushalte, en 4 overtredingen met betrekking tot

de verzekering. Ook noteerde de politie 2 gevallen van handheld telefoongebruik tijdens het

rijden en 1 keer door rood licht rijden.

De politie benadrukt dat de controles bijdragen aan een betere verkeersveiligheid en dat

bestuurders blijvend alert moeten zijn en de verkeersregels strikt moeten naleven.