Politie Brokopondo bevrijdt gegijzelde man bij controlepost Klaaskreek

De politie van Brokopondo heeft zondag bij de controlepost Klaaskreek drie mannen

aangehouden op verdenking van opzettelijke vrijheidsberoving, gijzeling, bedreiging en

mishandeling. In hun voertuig werd een man aangetroffen die tegen zijn wil was meegenomen

vanuit Latour.

De verdachten, K.L., L.G. en M.K., zouden het slachtoffer P.J. eerder die dag hebben mishandeld

en meegenomen vanaf de Goede Hoopweg in Latour. De moeder van het slachtoffer deed

aangifte, waarna de politie een opsporingsactie startte. Bij de controlepost werd het voertuig

staande gehouden, waarna het dienstdoende personeel gegil hoorde. Na onderzoek werd P.J. op

de achterbank gevonden, zo meldt de politie Public Relations.

De verdachten verklaarden dat P.J. goud van hen zou hebben gestolen en dat zij onderweg waren

naar het politiebureau van Brokopondo om aangifte te doen. Het voertuig is in beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de drie mannen in verzekering gesteld.