Natio opent WK-kwalificatie tegen Panama en El Salvador: Menzo spreekt van ‘zes finales’

Het Surinaamse voetbalelftal staat aan de vooravond van de laatste kwalificatiefase voor het WK 2026

Komende donderdag trapt Natio in het Franklin Essed Stadion af tegen Panama, gevolgd

door een uitwedstrijd tegen El Salvador op maandag 8 september. Guatemala is de derde

tegenstander in de poule. De groepswinnaar plaatst zich na drie thuis- en drie uitduels

rechtstreeks voor het eindtoernooi in de VS, Mexico en Canada.

Bondscoach Stanley Menzo ziet de reeks als een ultieme test: “We spelen zes mooie finales tegen

drie sterke ploegen. Panama is volgens de FIFA-ranking de zwaarste opponent. Ze beschikken

over een herkenbare en dominante speelstijl. Toch heeft elk team zwakke punten, en als wij

boven onszelf uitstijgen, kan er veel mogelijk zijn.”

Menzo moet het doen zonder geblesseerden Ridgeciano Haps, Imanuel Pherai en Virgil

Misiedjan. Bovendien zijn niet alle geselecteerde spelers volledig wedstrijdfit. Jean-Paul Boëtius

(SV Darmstadt) en Sheraldo Becker, die onlangs overstapte naar Osasuna, komen bij hun clubs

weinig in actie.

Tijdens de open training op maandagavond maakte Henk Fraser zijn debuut als assistent-

bondscoach. De ervaren trainer, eerder actief bij onder meer FC Utrecht en Vitesse, ondersteunt

Menzo samen met Roberto Gödeken en Ryan Koolwijk. “Henk brengt dynamiek, body en

ervaring in de staf,” aldus Menzo.

General manager Brian Tevreden presenteerde verdediger Radinio Balker (Huddersfield Town)

als nieuwkomer in de selectie. Daarentegen sleept de procedure rondom Danilho Doekhi (Union

Berlin) al ruim een jaar voort. Tevreden uitte stevige kritiek op de FIFA, die aanvullende

bewijsstukken eist over de nationaliteit van Doekhi in 2020. “We hebben een pittige mail

gestuurd en sluiten een gang naar het CAS niet uit,” aldus Tevreden. Hij hoopt dat de verdediger

vanaf oktober inzetbaar is.