Guyana kiest nieuwe leiders te midden van strijd om miljarden olie-inkomsten

De parlementsverkiezingen in Guyana zijn maandag grotendeels rustig verlopen. Inmiddels is de

telling van de stemmen begonnen. De uitslag geldt als een van de meest bepalende in decennia,

omdat de winnende partij de komende jaren de besteding van miljarden aan olie-inkomsten zal

beheren. Sinds ExxonMobil eind 2019 startte met olieproductie voor de kust, heeft het land met

800.000 inwoners al circa 7,5 miljard dollar aan inkomsten uit olieverkoop en royalty’s

gegenereerd.

Grote internationale belangstelling

De verkiezingen worden nauwlettend gevolgd door internationale organisaties. De Organisatie

van Amerikaanse Staten (OAS), onder leiding van voormalig Jamaicaans premier Bruce

Golding, houdt toezicht, net als Caricom en het Carter Center. In totaal zijn zo’n 500 lokale en

200 internationale waarnemers aanwezig.

De uitslag bepaalt niet alleen wie de nieuwe president wordt en hoe de zetels in het 65-koppige

parlement worden verdeeld, maar ook wie zeggenschap krijgt over toekomstige olie- en

gasopbrengsten, geraamd op 10 miljard dollar per jaar.

Strijd tussen drie partijen

Hoewel zes partijen deelnemen, draait de verkiezingsstrijd vooral om drie spelers:

People’s Progressive Party (PPP) van zittend president Irfaan Ali, die een tweede

termijn nastreeft.

A Partnership for National Unity (APNU) van oppositieleider Aubrey Norton, die de

regering beschuldigt van corruptie en wanbeheer van olie-inkomsten.

We Invest In Nationhood (WIN), een nieuwe beweging van zakenman Azruddin

Mohamed, die inzet op jonge en nieuwe kiezers.

Volgens de Guyanese kiescommissie (GECOM) waren 757.690 kiesgerechtigden geregistreerd,

verdeeld over tien regio’s. In totaal werden 2.790 stembureaus geopend, bemand door 11.718

medewerkers en bewaakt door 8.700 politieagenten. De districtsresultaten worden uiterlijk 3

september verwacht, waarna de nationale uitslag op 4 september bekend kan worden gemaakt.

Spanningen aan de grens

Ondanks het vreedzame verloop werden zondag enkele GECOM-medewerkers onder politie-

escorte beschoten tijdens een tocht over een rivier nabij de grens met Venezuela. Het incident

veroorzaakte geen slachtoffers en had geen gevolgen voor het verkiezingsmateriaal. Venezuela

claimt al decennialang een groot deel van het Guyanese grondgebied, wat de politieke spanning

in de regio vergroot.