Guyana kiest nieuwe leiders te midden van strijd om miljarden olie-inkomsten

De parlementsverkiezingen in Guyana zijn maandag grotendeels rustig verlopen. Inmiddels is de
telling van de stemmen begonnen. De uitslag geldt als een van de meest bepalende in decennia,
omdat de winnende partij de komende jaren de besteding van miljarden aan olie-inkomsten zal
beheren. Sinds ExxonMobil eind 2019 startte met olieproductie voor de kust, heeft het land met
800.000 inwoners al circa 7,5 miljard dollar aan inkomsten uit olieverkoop en royalty’s
gegenereerd.
Grote internationale belangstelling
De verkiezingen worden nauwlettend gevolgd door internationale organisaties. De Organisatie
van Amerikaanse Staten (OAS), onder leiding van voormalig Jamaicaans premier Bruce
Golding, houdt toezicht, net als Caricom en het Carter Center. In totaal zijn zo’n 500 lokale en
200 internationale waarnemers aanwezig.
De uitslag bepaalt niet alleen wie de nieuwe president wordt en hoe de zetels in het 65-koppige
parlement worden verdeeld, maar ook wie zeggenschap krijgt over toekomstige olie- en
gasopbrengsten, geraamd op 10 miljard dollar per jaar.
Strijd tussen drie partijen
Hoewel zes partijen deelnemen, draait de verkiezingsstrijd vooral om drie spelers:
- People’s Progressive Party (PPP) van zittend president Irfaan Ali, die een tweede
termijn nastreeft.
- A Partnership for National Unity (APNU) van oppositieleider Aubrey Norton, die de
regering beschuldigt van corruptie en wanbeheer van olie-inkomsten.
- We Invest In Nationhood (WIN), een nieuwe beweging van zakenman Azruddin
Mohamed, die inzet op jonge en nieuwe kiezers.
Volgens de Guyanese kiescommissie (GECOM) waren 757.690 kiesgerechtigden geregistreerd,
verdeeld over tien regio’s. In totaal werden 2.790 stembureaus geopend, bemand door 11.718
medewerkers en bewaakt door 8.700 politieagenten. De districtsresultaten worden uiterlijk 3
september verwacht, waarna de nationale uitslag op 4 september bekend kan worden gemaakt.
Spanningen aan de grens
Ondanks het vreedzame verloop werden zondag enkele GECOM-medewerkers onder politie-
escorte beschoten tijdens een tocht over een rivier nabij de grens met Venezuela. Het incident
veroorzaakte geen slachtoffers en had geen gevolgen voor het verkiezingsmateriaal. Venezuela
claimt al decennialang een groot deel van het Guyanese grondgebied, wat de politieke spanning
in de regio vergroot.