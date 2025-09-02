President Simons maant nieuwe districtscommissarissen tot eerlijk bestuur

President Jennifer Simons heeft de 18 nieuw benoemde districtscommissarissen (dc’s)

opgeroepen hun functie met eerlijkheid en integriteit te vervullen. Tijdens de beëdiging in de

Congreshal benadrukte zij dat de dc’s niet slechts hun eigen kring, politieke partij of familie

mogen dienen, maar het belang van de gehele gemeenschap voorop moeten stellen.

“Wie dit land benadeelt, zal ook de consequenties moeten dragen,” waarschuwde Simons. Ze

kondigde tevens aan het decentralisatieprogramma nieuw leven in te blazen. Omdat veel dc’s

weinig bestuurlijke ervaring hebben, zullen zij begeleiding krijgen van oud-dc’s.

“Eerlijk bestuur begint bij onszelf”

De president benadrukte dat de nieuwe bestuurders zich moeten inzetten voor transparantie en

integriteit:

“U bent benoemd om de hele gemeenschap te dienen. Ik verwacht van u eerlijkheid. Als u

twijfelt, vraag hulp. Wij hebben ons voorgenomen ons land stap voor stap uit een situatie van

onduidelijk bestuur te halen en corruptie te verminderen. Dat begint bij onszelf: eerlijk bestuur.”

Benoemingen

In totaal zijn er 21 dc’s benoemd voor de tien districten. Drie van hen waren al eerder gestart:

Fulgence Javinde (Paamaka)

Clyde Hunswijk (Moengo)

Humphry Jeroe (Boven-Suriname)

De overige achttien werden maandag officieel beëdigd. Zij zijn voorgedragen door de NDP,

ABOP en NPS. Het gaat om: