Scriptie toont impact van interne slavenhandel in Suriname na 1808

De afschaffing van de internationale slavenhandel in 1808 leidde in Suriname niet tot verlichting,

maar juist tot een toename van de interne handel in tot slaafgemaakten. Deze praktijk had een

diep destructieve invloed op hun levens, zo blijkt uit onderzoek van masterstudent Geschiedenis

Miriam Symor aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij verdedigde op 29 augustus

haar scriptie en behaalde daarmee de graad Master of Arts in Geschiedenis. Symor is de derde

afgestudeerde van de faculteit.

Onderzoek en bevindingen

Symors scriptie draagt de titel: “De interne handel in tot slaafgemaakten in de Nederlandse

kolonie Suriname 1808-1863. Een onderzoek naar de sociaaleconomische gevolgen voor de tot

slaafgemaakten.”

Uit haar onderzoek blijkt dat jaarlijks bijna duizend personen werden verhandeld. De koloniale

overheid stimuleerde en beschermde deze handel om de plantage-economie van arbeidskrachten

te voorzien. Van elke verkoop vloeide circa tien procent van de opbrengst naar de koloniale kas.

Ook particuliere eigenaren profiteerden economisch van dit systeem.

Archiefonderzoek toont hoe zakelijk en bruut deze handel verliep. Tot slaafgemaakten werden

vaak onder onrechtmatige omstandigheden verkocht, waarbij gezinnen en gemeenschappen uit

elkaar werden gerukt. Dit leidde tot sociale en culturele ontwrichting, dehumanisering en diepe

emotionele en psychologische schade.

Verzet binnen onmenselijke omstandigheden

Toch waren de slachtoffers niet volledig weerloos. Binnen hun beperkte mogelijkheden boden zij

verzet, bijvoorbeeld door weg te lopen of opdrachten te weigeren. Hierdoor werden verkopen

soms teruggedraaid, uitgesteld of geheel afgebroken.

Deze praktijk hield stand tot de afschaffing van de slavernij in 1863.

Begeleiding

Symors scriptie werd begeleid door Dr. Eric Jagdew (hoofdbegeleider), Dr. Martina Amoksi

(opleidingscoördinator Masteropleiding Geschiedenis) en Jerry Egger MA (medebegeleider).