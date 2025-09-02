Suriname Energy Chamber opent vertegenwoordiging in Nederland

De Suriname Energy Chamber (SEC) heeft officieel een vertegenwoordiging in Nederland

geopend. Met deze stap wil de organisatie de banden met Europa versterken en Suriname

profileren als een opkomende energiehub in de regio.

Volgens de SEC vormt het Nederlandse kantoor een strategische toegangspoort tot de Europese

markt. Het moet uitgroeien tot een platform voor kennisuitwisseling, handelsbevordering en

nieuwe investeringskansen. Daarbij ligt de focus zowel op de traditionele olie- en gassector als

op duurzame energie.

Strategisch belang

“De energiesector in Suriname ontwikkelt zich in hoog tempo, met grote vooruitgang in offshore

olie- en gasactiviteiten, maar ook op het gebied van duurzame energieoplossingen,” zegt SEC-

voorzitter Orlando Olmberg. “Met onze vertegenwoordiging in Nederland versterken wij de

internationale dialoog en bouwen wij actief aan duurzame partnerschappen.”

Taken en doelen

De Nederlandse vestiging richt zich in eerste instantie op vier kernpunten:

het verbinden van Surinaamse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen;

het bevorderen van kennis- en technologieoverdracht;

het stimuleren van investeringen in de energiesector;

en het verstevigen van de economische relaties tussen Suriname en Europa.

Met de uitbreiding naar Nederland wil de SEC Suriname nadrukkelijker positioneren op het

internationale energietoneel en samenwerking met Europese partners intensiveren.