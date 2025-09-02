Vrouw ernstig mishandeld en verkracht in Houttuin: verdachte aangehouden

De politie is vandaag in de omgeving van de Adhinweg te Houttuin, achter de St. Calorusschool,

geconfronteerd met een ernstig misdrijf. In een bosschage werd een 39-jarige vrouw in hulpeloze

toestand aangetroffen.

Het slachtoffer bleek op brute wijze te zijn verkracht en zwaar mishandeld. Zij had onder meer

een diepe kapverwonding in het gezicht en verkeerde bij aankomst van de politie in kritieke

toestand. De vrouw is met spoed per ambulance overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo, waar zij momenteel wordt behandeld.

Volgens het voorlopig politieonderzoek liet de vermoedelijke dader haar na de aanval aan haar

lot over. Het gaat om een buurman van het slachtoffer, die inmiddels door de politie is

aangehouden. Het onderzoek naar de toedracht en achtergronden van dit ernstige incident is in

volle gang.