President Simons verleent tekeningsbevoegdheid aan Chief of Staff Akiemboto

President Jennifer Simons heeft Chief of Staff Sergio Akiemboto via een presidentieel besluit

tekeningsbevoegdheid verleend. Deze bevoegdheid betreft de uitvoering van missives van de

Raad van Ministers die verband houden met het aantrekken, benoemen en bevorderen van

overheidspersoneel in de schalen 1 tot en met 8 van het Bezoldigingsbesluit.

Hoewel de functie van Chief of Staff formeel geen ambtelijke positie is, benadrukt Akiemboto

dat er geen sprake is van onregelmatigheden. Volgens hem is zijn rol vergelijkbaar met die van

een algemeen directeur van het Kabinet van de President. Hij stelt dat de gedelegeerde

bevoegdheid niet betekent dat hij zelfstandig kan beslissen zonder medeweten van de president.

Akiemboto legt uit dat personele missives eerst de goedkeuring van de Raad Personele

Aangelegenheden (RPA) moeten krijgen. Pas daarna volgt de ondertekening door de president –

of in dit geval door hem namens de president – waarna het ministerie van Binnenlandse Zaken

verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Het besluit is voorbereid door directeur Adjay Moensi, belast met Bestuurlijke en

Administratieve Aangelegenheden, en ondertekend door de president. Met dit besluit worden

eerdere regelingen omtrent tekeningsbevoegdheid binnen het Kabinet ingetrokken.

Binnen de organisatiestructuur van het Kabinet staat de Chief of Staff boven de directeuren van

Administratieve Diensten, Algemene Zaken en Bestuurscoördinatie en Monitoring. Volgens

Akiemboto bevestigt het besluit de rol van de Chief of Staff als algemeen directeur van het

Kabinet.

De nieuwe regeling is per 1 augustus 2025 van kracht.