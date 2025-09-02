Zware aardbeving treft Afghanistan: honderden doden en duizenden gewonden

Een aardbeving met een kracht van 6,0 heeft in de nacht van maandag de Afghaanse provincies

Kunar en Nangarhar zwaar getroffen. Honderden mensen zijn omgekomen en meer dan 1500

raakten gewond. Het dodental zal waarschijnlijk nog oplopen, omdat reddingswerkers moeite

hebben om afgelegen bergdorpen te bereiken.

Volgens de United States Geological Survey lag het epicentrum 27 kilometer ten oosten van

Jalalabad, in de provincie Nangarhar, op een diepte van slechts 8 kilometer. De beving werd

gevolgd door een naschok van 4,5, die tot in de ochtend voelbaar was.

De schade is groot in districten als Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi en Chapa Dara. Veel huizen

in de regio zijn gebouwd van modder en stenen en stortten volledig in. Omdat de beving rond

middernacht plaatsvond, werden veel mensen in hun slaap verrast.

Reddingsoperaties zijn onderweg, met teams uit Kabul en omliggende provincies. Het werk

wordt bemoeilijkt door mogelijke aardverschuivingen en de slechte bereikbaarheid van de

getroffen gebieden.

De beving werd ook gevoeld in buurland Pakistan, onder meer in de provincies Khyber

Pakhtunkhwa en Punjab.

Deskundigen wijzen erop dat Afghanistan op een actieve tektonische breuklijn ligt, waar de

Indiase en Euraziatische platen tegen elkaar schuiven. Hierdoor is het risico op zware

aardbevingen en aardverschuivingen groot.

Het land werd eerder dit jaar al getroffen door een zware beving: in oktober 2023 kwamen in het

westen van Afghanistan minstens 2400 mensen om het leven.