LVV-materieel ter waarde van SRD 18 miljoen spoorloos: politie onderzoekt verduistering

Bijna vijftig machines en voertuigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

(LVV) zijn verdwenen. Het gaat onder meer om graafmachines, tractoren, taludmaaiers en ander

zwaar materieel met een totale waarde van circa SRD 18 miljoen. Het ministerie heeft aangifte

gedaan van verduistering.

De machines, aangeschaft in 2023, werden volgens een onderzoek van het Quick Scan Team van

LVV nooit afgeleverd op de aangewezen locaties. In plaats daarvan belandden ze bij de

Melkcentrale. De directeur van die instelling verklaarde niet te weten aan wie de levering moest

worden overgedragen, waarna de machines door onbekenden zijn opgehaald.

LVV-minister Mike Noersalim meldt dat tot nu toe slechts één dieplader is teruggevonden. Het

onderzoek is in handen van de Anti-Corruptie Unit van het Korps Politie Suriname, nadat de

afdeling Kapitale Delicten de zaak had overgedragen. Ook van vijf boten met

buitenboordmotoren, bestemd voor inspectiewerk, is aangifte gedaan. Volgens bronnen zijn

inmiddels verdachten in beeld.

Minister Noersalim onderstreept dat het materieel cruciaal is voor de agrarische productie en dat

het met belastinggeld is aangeschaft. Hij waarschuwt dat bij vernieling van teruggevonden

machines eveneens strafrechtelijke stappen zullen volgen.

Ondertussen wordt een deel van het inmiddels opgespoorde materieel al ingezet. In Nickerie zijn

bijvoorbeeld sloten en afvoerkanalen opgeschoond. Daarbij werkten LVV en lokale boeren

samen; in sommige gevallen leverden de boeren brandstof, terwijl ook het ministerie van

Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening meermaals bijsprong.