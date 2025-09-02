Xi ontvangt wereldleiders op SCO-top in Tianjin: China profileert zich als spil inmultipolaire wereldorde

De Chinese president Xi Jinping verwelkomde zondag zijn Russische ambtgenoot Vladimir

Putin, de Indiase premier Narendra Modi en leiders uit zo’n 20 landen op de Shanghai

Cooperation Organisation (SCO)-top in Tianjin. Het streng beveiligde evenement, dat tot

maandag duurt, staat in het teken van Beijing’s streven naar een multipolaire wereldorde en meer

invloed in Eurazië.

Xi, Putin en Modi in de schijnwerpers

Xi bracht de leiders van Rusland en India samen, naast hoogwaardigheidsbekleders uit de SCO-

lidstaten en partnerlanden. Voor Modi is het zijn eerste bezoek aan China sinds 2018. Hij

benadrukte dat India de betrekkingen wil versterken “op basis van wederzijds vertrouwen,

waardigheid en gevoeligheden.” De twee buurlanden, die in 2020 nog slaags raakten aan de

grens, zoeken voorzichtig toenadering.

Putin arriveerde met een delegatie van politici en zakenmensen en sprak zijn steun uit voor de

SCO als platform om “hedendaagse dreigingen het hoofd te bieden” en een “eerlijkere

multipolaire wereldorde” te bevorderen.

Een alternatief voor het Westen

De SCO, opgericht in 2001, telt onder meer China, India, Rusland, Pakistan, Iran en vijf

Centraal-Aziatische staten als leden, en presenteert zich vaak als niet-westers tegenwicht voor

westerse allianties zoals de NAVO. De top is de grootste sinds de oprichting en vindt plaats tegen

de achtergrond van spanningen tussen China, Rusland en het Westen, onder meer over Taiwan en

de oorlog in Oekraïne.

Volgens experts benut Beijing de SCO om te laten zien dat Eurazië eigen spelregels kan

hanteren, gebaseerd op “soevereiniteit, niet-inmenging en multipolariteit.”

Brede internationale deelname

Onder de deelnemers bevinden zich ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian en de Turkse

president Recep Tayyip Erdogan. Aan de zijlijn voert Xi bilaterale gesprekken met onder

anderen de leiders van Kirgizië, Wit-Rusland en Cambodja. Putin treft maandag Erdogan en

Pezeshkian om te spreken over Oekraïne en Iran’s nucleaire programma.

De top wordt gevolgd door een militaire parade in Beijing, waar ook de Noord-Koreaanse leider

Kim Jong Un aanwezig zal zijn.