Xi ontvangt wereldleiders op SCO-top in Tianjin: China profileert zich als spil inmultipolaire wereldorde

De Chinese president Xi Jinping verwelkomde zondag zijn Russische ambtgenoot Vladimir
Putin, de Indiase premier Narendra Modi en leiders uit zo’n 20 landen op de Shanghai
Cooperation Organisation (SCO)-top in Tianjin. Het streng beveiligde evenement, dat tot
maandag duurt, staat in het teken van Beijing’s streven naar een multipolaire wereldorde en meer
invloed in Eurazië.
Xi, Putin en Modi in de schijnwerpers
Xi bracht de leiders van Rusland en India samen, naast hoogwaardigheidsbekleders uit de SCO-
lidstaten en partnerlanden. Voor Modi is het zijn eerste bezoek aan China sinds 2018. Hij
benadrukte dat India de betrekkingen wil versterken “op basis van wederzijds vertrouwen,
waardigheid en gevoeligheden.” De twee buurlanden, die in 2020 nog slaags raakten aan de
grens, zoeken voorzichtig toenadering.
Putin arriveerde met een delegatie van politici en zakenmensen en sprak zijn steun uit voor de
SCO als platform om “hedendaagse dreigingen het hoofd te bieden” en een “eerlijkere
multipolaire wereldorde” te bevorderen.
Een alternatief voor het Westen
De SCO, opgericht in 2001, telt onder meer China, India, Rusland, Pakistan, Iran en vijf
Centraal-Aziatische staten als leden, en presenteert zich vaak als niet-westers tegenwicht voor
westerse allianties zoals de NAVO. De top is de grootste sinds de oprichting en vindt plaats tegen
de achtergrond van spanningen tussen China, Rusland en het Westen, onder meer over Taiwan en
de oorlog in Oekraïne.
Volgens experts benut Beijing de SCO om te laten zien dat Eurazië eigen spelregels kan
hanteren, gebaseerd op “soevereiniteit, niet-inmenging en multipolariteit.”
Brede internationale deelname
Onder de deelnemers bevinden zich ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian en de Turkse
president Recep Tayyip Erdogan. Aan de zijlijn voert Xi bilaterale gesprekken met onder
anderen de leiders van Kirgizië, Wit-Rusland en Cambodja. Putin treft maandag Erdogan en
Pezeshkian om te spreken over Oekraïne en Iran’s nucleaire programma.
De top wordt gevolgd door een militaire parade in Beijing, waar ook de Noord-Koreaanse leider
Kim Jong Un aanwezig zal zijn.