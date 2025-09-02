Burgers denken mee over verbetering gezondheidszorg tijdens Zorgraad-vergadering

Tijdens een openbare vergadering van de Zorgraad kregen burgers zaterdag de kans hun

ervaringen te delen en voorstellen te doen om de Surinaamse gezondheidszorg te verbeteren.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid was aanwezig en benadrukte

het belang van een open dialoog tussen overheid en samenleving.

De bijeenkomst, georganiseerd door het Uitvoeringsorgaan Basiszorg, had als doel de

gemeenschap actief te betrekken bij het beleid en de uitvoering van zorg binnen het sociale

zekerheidsstelsel. Deelnemers konden vrijuit hun ervaringen, knelpunten en suggesties

aandragen.

De Zorgraad heeft toegezegd de aangedragen voorstellen zorgvuldig te bestuderen en mee te

nemen in toekomstige beleidsadviezen. Het streven is om het zorgsysteem beter af te stemmen

op de behoeften van de bevolking, met solidariteit en toegankelijkheid als leidende principes.

Volgens de organisatoren markeert deze bijeenkomst een belangrijke stap richting meer

burgerparticipatie bij de besluitvorming over zorg en welzijn in Suriname.