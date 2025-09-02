SLM viert 63-jarig bestaan te midden van onzekerheid over toekomst

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft vrijdag haar 63-jarig jubileum herdacht.

Waarnemend CEO Steven Gonesh sprak het personeel toe en riep hen op zich met toewijding te

blijven inzetten voor de nationale luchtvaartmaatschappij.

De viering verliep dit jaar in sobere vorm. Medewerkers ontvingen een lunchbox en een SLM-

gift als blijk van waardering. Gonesh benadrukte dat de mijlpaal symbool staat voor de

veerkracht en doorzettingskracht van zowel het personeel als het bedrijf.

Onzekere tijden

De herdenking vindt plaats terwijl de toekomst van de SLM aan een zijden draad hangt.

Binnenkort neemt de regering een besluit over de koers van het bedrijf. Ondertussen zijn er

spanningen tussen de waarnemend CEO en de Raad van Commissarissen (RvC).

De RvC had Gonesh eerder geschorst, maar draaide dat besluit terug om de vluchtoperaties niet

te verstoren. Er lag een plan om hem alsnog te schorsen zodra een nieuwe accountable manager

was benoemd, maar dat ging niet door. Inmiddels heeft de regering de RvC om verantwoording

gevraagd en aangekondigd de raad binnenkort te vervangen. Er loopt een sollicitatieprocedure

voor een nieuwe president-commissaris.

Waardering voor personeel en partners

In zijn toespraak stelde Gonesh dat er sprake is van “rancune en onkunde” bij de huidige RvC,

maar hij benadrukte vooral de rol van de medewerkers:

“Het 63-jarig bestaan van onze national carrier is het bewijs van de inzet van het personeel, het

vertrouwen van onze passagiers en de steun van al onze partners. Surinam Airways zal zich

blijven inzetten voor verdere groei en ontwikkeling in deze dynamische luchtvaartsector.”