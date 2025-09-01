OBBS dringt aan op hervorming schoolvervoer: “Belang van het kind staat voorop”

De Organisatie van Bushouders en Boothouders Schoolvervoer (OBBS) benadrukt dat de
hervorming van het schoolvervoer al tijdens de vorige regering was ingezet via een presidentiële
werkgroep. Leden van OBBS die daarin participeerden, zagen destijds af van hun vergoeding
omdat de werkzaamheden nooit zijn afgerond.
Volgens voorzitter Wayne Telgt is de huidige situatie voor bushouders en boothouders
onhoudbaar. Het laagste tarief bedraagt SRD 720 per traject, waarvan SRD 400 rechtstreeks naar
de chauffeur gaat. Met het resterende bedrag moeten brandstof, onderhoud en andere kosten
worden gedekt, waardoor de continuïteit van het schoolvervoer ernstig in gevaar komt.
Voorstellen voor hervorming
OBBS heeft eerder via de werkgroep concrete hervormingsvoorstellen ingediend, waaronder:
- een verhoging van het dagtarief met SRD 300;
- compensatie voor niet-gewerkte dagen (zoals vakanties of overmacht);
- een tijdelijke vrijstelling van invoerrechten op voertuigen en onderdelen (18 maanden);
- maandelijkse betalingen tussen de 5e en 10e van de maand;
- de oprichting van een structureel overlegplatform tussen overheid en OBBS.
Telgt benadrukt dat OBBS niet enkel uit is op betalingen, maar wil bijdragen aan een
professioneel georganiseerde sector, waar zowel overheid als samenleving baat bij hebben.
Geen politieke speelbal
Tijdens de algemene ledenvergadering stelde Telgt dat de organisatie zich niet laat misbruiken
voor politieke doeleinden. “Niet door leden, niet door andersdenkenden en ook niet door
personen die het schoolvervoer willen inzetten om de regering te schaden.” Staking is volgens
hem een uiterste middel; overleg en dialoog hebben altijd de voorkeur, met het belang van het
kind als uitgangspunt.
Districtsrondes
Het bestuur van OBBS is begonnen met districtsrondes om de mening van de achterban op te
halen. Vandaag kwamen leden uit Paramaribo, Saramacca, Commewijne en Wanica aan bod; de
komende dagen volgen Nickerie, Atjoni en Marowijne. De inbreng van de leden wordt
toegevoegd aan de voorstellen die al bij de overheid liggen.
OBBS hoopt dat er snel een aanvaardbare oplossing wordt bereikt, zodat de start van het nieuwe
schooljaar op 1 oktober niet in gevaar komt.