OBBS dringt aan op hervorming schoolvervoer: “Belang van het kind staat voorop”

De Organisatie van Bushouders en Boothouders Schoolvervoer (OBBS) benadrukt dat de

hervorming van het schoolvervoer al tijdens de vorige regering was ingezet via een presidentiële

werkgroep. Leden van OBBS die daarin participeerden, zagen destijds af van hun vergoeding

omdat de werkzaamheden nooit zijn afgerond.

Volgens voorzitter Wayne Telgt is de huidige situatie voor bushouders en boothouders

onhoudbaar. Het laagste tarief bedraagt SRD 720 per traject, waarvan SRD 400 rechtstreeks naar

de chauffeur gaat. Met het resterende bedrag moeten brandstof, onderhoud en andere kosten

worden gedekt, waardoor de continuïteit van het schoolvervoer ernstig in gevaar komt.

Voorstellen voor hervorming

OBBS heeft eerder via de werkgroep concrete hervormingsvoorstellen ingediend, waaronder:

een verhoging van het dagtarief met SRD 300;

compensatie voor niet-gewerkte dagen (zoals vakanties of overmacht);

een tijdelijke vrijstelling van invoerrechten op voertuigen en onderdelen (18 maanden);

maandelijkse betalingen tussen de 5e en 10e van de maand;

de oprichting van een structureel overlegplatform tussen overheid en OBBS.

Telgt benadrukt dat OBBS niet enkel uit is op betalingen, maar wil bijdragen aan een

professioneel georganiseerde sector, waar zowel overheid als samenleving baat bij hebben.

Geen politieke speelbal

Tijdens de algemene ledenvergadering stelde Telgt dat de organisatie zich niet laat misbruiken

voor politieke doeleinden. “Niet door leden, niet door andersdenkenden en ook niet door

personen die het schoolvervoer willen inzetten om de regering te schaden.” Staking is volgens

hem een uiterste middel; overleg en dialoog hebben altijd de voorkeur, met het belang van het

kind als uitgangspunt.

Districtsrondes

Het bestuur van OBBS is begonnen met districtsrondes om de mening van de achterban op te

halen. Vandaag kwamen leden uit Paramaribo, Saramacca, Commewijne en Wanica aan bod; de

komende dagen volgen Nickerie, Atjoni en Marowijne. De inbreng van de leden wordt

toegevoegd aan de voorstellen die al bij de overheid liggen.

OBBS hoopt dat er snel een aanvaardbare oplossing wordt bereikt, zodat de start van het nieuwe

schooljaar op 1 oktober niet in gevaar komt.