Ontsnapte arrestant Utterberg opnieuw opgepakt; speurtocht naar tweede voortvluchtigegaat door

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft maandagmiddag rond 15.45 uur de 20-jarige

arrestant Gianni Utterberg opnieuw aangehouden aan de Bolletriestraat.

Utterberg ontsnapte in de vroege ochtend van donderdag 28 augustus samen met de 28-jarige

Amazilo Keerdijk uit het cellenhuis van politiebureau Flora. De ontvluchting werd ontdekt bij de

dienstovername. Uit onderzoek bleek dat de twee het traliewerk van de luchtruimte hadden

geforceerd, zo meldt de afdeling Public Relations van de politie.

Na zijn heraanhouding is Utterberg opnieuw ingesloten. Hij blijft achter slot en grendel in

afwachting van zowel het strafrechtelijk onderzoek tegen hem als het onderzoek naar de

omstandigheden van de ontsnapping.

De politie benadrukt dat de opsporing en aanhouding van de nog voortvluchtige Keerdijk

onverminderd doorgaat. Teams zetten met man en macht het onderzoek voort om hem zo snel

mogelijk in te rekenen.