Tienduizenden Australiërs demonstreren tegen immigratie; spanningen met extreemrechtsen tegendemonstranten

In verschillende Australische steden zijn zondag tienduizenden mensen de straat op gegaan

tijdens de zogenoemde March for Australia-protesten. De betogers keerden zich tegen wat zij

zien als “massa-immigratie” en de gevolgen daarvan voor cultuur, werkgelegenheid,

woningmarkt en veiligheid.

De Australische regering veroordeelde de marsen scherp. “Wij steunen geen acties die haat

zaaien en onze gemeenschap verdelen”, zei milieuminister Murray Watt tegen Sky News

Australia.

Volgens de politie kwamen in Sydney zo’n 8000 mensen opdagen en in Melbourne circa 5000. In

de staten Western Australia en South Australia werden respectievelijk 10.000 en 15.000

deelnemers geteld. Velen droegen de Australische vlag om hun schouders.

Sommige demonstranten benadrukten dat zij migratie niet volledig afwijzen. “Ik ben zelf uit een

migrantenfamilie. Het gaat er niet om dat migranten hier komen, maar om hoeveel en waar zij

gehuisvest worden,” zei een betoger in Melbourne.

Extreemrechts en geweld

De protesten werden in Melbourne verstoord door leden van het extreemrechtse National

Socialist Network (NSN), de grootste neonazigroepering van Australië. Zij marcheerden mee

vooraan in de stoet en hun leiders spraken de menigte toe. Minister Watt noemde hun

aanwezigheid “veelzeggend” en stelde dat de marsen vooral draaien om “haat en verdeeldheid”.

Tegendemonstraties en rellen

Op verschillende plekken waren ook tegendemonstraties. In Perth riepen tegenstanders:

“Nazitroep van onze straten.” In Sydney organiseerde Refugee Action een protest tegen wat zij

de “extreemrechtse agenda” noemden.

In Melbourne en Brisbane kwamen het tot confrontaties. De politie zette traangas in, en zes

mensen werden opgepakt voor onder meer geweld en verzet tegen de politie. Twee agenten

raakten gewond. In Adelaide werden drie demonstranten aangehouden.

Oppositieleider Sussan Ley veroordeelde het geweld. “Er is geen plaats voor racisme, intimidatie

en haat. Strenge grenzen horen bij ons beleid, maar evenzeer compassie voor mensen die

vluchten voor conflict. Dat is het ware Australische verhaal.”