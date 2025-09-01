Wayne Telgt benoemd tot algemeen directeur RCR Health Centre NV

Wayne Telgt is per vandaag officieel benoemd tot algemeen directeur van RCR Health Centre

NV. De aandeelhouders geven aan dat deze stap het resultaat is van het vertrouwen dat hij in de

afgelopen jaren als General Manager heeft opgebouwd.

Telgt trad in 2019 in dienst en speelde sindsdien een sleutelrol bij de verdere ontwikkeling van

de organisatie. Volgens voormalig directeur Rajinder Thakoersingh heeft hij met waardevolle

ideeën en strategische doelstellingen het centrum door een periode van grote uitdagingen geleid,

waaronder de COVID-pandemie. Onder zijn leiding ontstond een hecht en gemotiveerd team, dat

belangrijke resultaten behaalde en samenwerkingen aanging met diverse maatschappelijke

partners.

Met de directiewissel wordt het beleid van RCR Health Centre aangepast aan de actuele

ontwikkelingen in Suriname. Daarbij zijn drie speerpunten geformuleerd:

 Vanaf 1 januari 2026 wordt zorg uit Nederland in een vernieuwd concept aangeboden.

 De samenwerking met strategische partners in Suriname wordt verder uitgebouwd.

 De samenwerking met de overheid krijgt extra versterking.

In zijn eerste reactie sprak Telgt zijn waardering uit voor de inzet van de zorgmedewerkers. “Zij

doen hun werk met het hart op de juiste plaats,” aldus de nieuwe directeur. Ook bedankte hij zijn

voorganger Thakoersingh, die volgens hem sinds de oprichting in 2010 veel heeft moeten

opofferen om de instelling op te bouwen. Daarnaast uitte Telgt zijn dank aan Claudia Redan,

algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, voor haar begeleiding en

samenwerking.

“Het waren geen makkelijke jaren, maar dankzij de steun van het team, de overheid en onze

partners hebben we samen een solide basis gelegd voor de toekomst,” benadrukte Telgt.