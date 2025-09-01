Wayne Telgt benoemd tot algemeen directeur RCR Health Centre NV

Wayne Telgt is per vandaag officieel benoemd tot algemeen directeur van RCR Health Centre
NV. De aandeelhouders geven aan dat deze stap het resultaat is van het vertrouwen dat hij in de
afgelopen jaren als General Manager heeft opgebouwd.
Telgt trad in 2019 in dienst en speelde sindsdien een sleutelrol bij de verdere ontwikkeling van
de organisatie. Volgens voormalig directeur Rajinder Thakoersingh heeft hij met waardevolle
ideeën en strategische doelstellingen het centrum door een periode van grote uitdagingen geleid,
waaronder de COVID-pandemie. Onder zijn leiding ontstond een hecht en gemotiveerd team, dat
belangrijke resultaten behaalde en samenwerkingen aanging met diverse maatschappelijke
partners.
Met de directiewissel wordt het beleid van RCR Health Centre aangepast aan de actuele
ontwikkelingen in Suriname. Daarbij zijn drie speerpunten geformuleerd:
Vanaf 1 januari 2026 wordt zorg uit Nederland in een vernieuwd concept aangeboden.
De samenwerking met strategische partners in Suriname wordt verder uitgebouwd.
De samenwerking met de overheid krijgt extra versterking.
In zijn eerste reactie sprak Telgt zijn waardering uit voor de inzet van de zorgmedewerkers. “Zij
doen hun werk met het hart op de juiste plaats,” aldus de nieuwe directeur. Ook bedankte hij zijn
voorganger Thakoersingh, die volgens hem sinds de oprichting in 2010 veel heeft moeten
opofferen om de instelling op te bouwen. Daarnaast uitte Telgt zijn dank aan Claudia Redan,
algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, voor haar begeleiding en
samenwerking.
“Het waren geen makkelijke jaren, maar dankzij de steun van het team, de overheid en onze
partners hebben we samen een solide basis gelegd voor de toekomst,” benadrukte Telgt.