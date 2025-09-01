Twee woningen in Tammenga verwoest door brand; verdachte aangehouden

  • September 1, 2025

Aan de Drietabikistraat in het Tammenga-project zijn gisteravond twee laagbouwwoningen
volledig in vlammen opgegaan. De brand ontstond in de woning van een drugsverslaafde
bewoner, die volgens de eerste onderzoeksbevindingen kokosbast in brand had gestoken. Het
vuur verspreidde zich razendsnel, waardoor het huis volledig werd verwoest.

De vlammen sloegen over naar een naastgelegen woning, die eveneens geheel afbrandde.
Dankzij snel optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat ook andere huizen in de
omgeving in gevaar kwamen.

De bewoner wist aanvankelijk te ontkomen en sloeg op de vlucht, maar werd kort na de brand
door de politie van Uitvlugt aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor
verhoor.

De politie onderzoekt nog onder welke omstandigheden de brand is ontstaan en of er sprake is
van opzettelijke brandstichting.

