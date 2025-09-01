Suriname richt aandacht op sikkelcelziekte en bloedkanker tijdens bewustwordingsmaand

In navolging van de Verenigde Staten, waar september is uitgeroepen tot de maand van

sikkelcelziekte en bloedkanker, zet ook Suriname deze periode in om het bewustzijn rond deze

ernstige aandoeningen te vergroten. Dat bevestigt hematoloog Nicole Oldenstam, die samen met

internist-oncoloog Abel Fumero en andere zorgprofessionals de campagne coördineert.

Beide artsen werken al geruime tijd aan de verbetering van de zorg voor patiënten, onder meer

door het opzetten van betere faciliteiten in ziekenhuizen. Hierdoor kunnen mensen met

sikkelcelziekte en bloedkanker sneller en doelgerichter behandeld worden.

Bewustwording en erkenning

Afgelopen vrijdag organiseerde het St. Vincentius Ziekenhuis (RKZ) een speciaal evenement om

stil te staan bij de impact van deze ziekten. Tijdens de bijeenkomst werd ook aandacht gevraagd

voor het sponsor- en renovatieproject “Adopt a Room, Build a Future”, dat zich richt op de

modernisering van ziekenhuisfaciliteiten voor onder andere oncologische patiënten.

Daarnaast werden drie oncologieverpleegkundigen van het RKZ in het zonnetje gezet: Marsha

Salaroe, Valentino Kertowidjojo – de enige mannelijke oncologieverpleegkundige – en Valery

Vishnudatt. Zij ontvingen erkenning voor hun inzet en doorzettingsvermogen tijdens hun

tweejarige opleiding.

Stem van de patiënt

Ook patiënten deelden hun ervaringen. Zij gaven aan dat de zorg de afgelopen jaren merkbaar is

verbeterd en dat zij sneller geholpen worden tijdens crisismomenten. Vooral de empathische

begeleiding door ziekenhuispersoneel werd gewaardeerd.

Noodzaak van structurele steun

RKZ-directeur Jason van Genderen onderstreepte dat structurele ondersteuning noodzakelijk is

om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. “Volgend jaar bestaat het ziekenhuis 110 jaar. Het

gebouw heeft onderhoud nodig en er moet voldoende medicatie beschikbaar zijn. Alles kost

geld. Daarom roepen we de samenleving op bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het

ziekenhuis,” aldus Van Genderen.

Ook vanuit de overheid werd steun uitgesproken. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van het

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), benadrukte het belang van

bewustwording en betere zorg. “De minister werkt aan structurele verbeteringen in de

gezondheidszorg. Zorgpersoneel moet meer waardering krijgen, zodat zij gemotiveerd blijven.

Stap voor stap werken we aan betere zorg en dienstverlening in het hele land,” verklaarde hij.