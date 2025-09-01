Suriname richt aandacht op sikkelcelziekte en bloedkanker tijdens bewustwordingsmaand

In navolging van de Verenigde Staten, waar september is uitgeroepen tot de maand van
sikkelcelziekte en bloedkanker, zet ook Suriname deze periode in om het bewustzijn rond deze
ernstige aandoeningen te vergroten. Dat bevestigt hematoloog Nicole Oldenstam, die samen met
internist-oncoloog Abel Fumero en andere zorgprofessionals de campagne coördineert.
Beide artsen werken al geruime tijd aan de verbetering van de zorg voor patiënten, onder meer
door het opzetten van betere faciliteiten in ziekenhuizen. Hierdoor kunnen mensen met
sikkelcelziekte en bloedkanker sneller en doelgerichter behandeld worden.
Bewustwording en erkenning
Afgelopen vrijdag organiseerde het St. Vincentius Ziekenhuis (RKZ) een speciaal evenement om
stil te staan bij de impact van deze ziekten. Tijdens de bijeenkomst werd ook aandacht gevraagd
voor het sponsor- en renovatieproject “Adopt a Room, Build a Future”, dat zich richt op de
modernisering van ziekenhuisfaciliteiten voor onder andere oncologische patiënten.
Daarnaast werden drie oncologieverpleegkundigen van het RKZ in het zonnetje gezet: Marsha
Salaroe, Valentino Kertowidjojo – de enige mannelijke oncologieverpleegkundige – en Valery
Vishnudatt. Zij ontvingen erkenning voor hun inzet en doorzettingsvermogen tijdens hun
tweejarige opleiding.
Stem van de patiënt
Ook patiënten deelden hun ervaringen. Zij gaven aan dat de zorg de afgelopen jaren merkbaar is
verbeterd en dat zij sneller geholpen worden tijdens crisismomenten. Vooral de empathische
begeleiding door ziekenhuispersoneel werd gewaardeerd.
Noodzaak van structurele steun
RKZ-directeur Jason van Genderen onderstreepte dat structurele ondersteuning noodzakelijk is
om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. “Volgend jaar bestaat het ziekenhuis 110 jaar. Het
gebouw heeft onderhoud nodig en er moet voldoende medicatie beschikbaar zijn. Alles kost
geld. Daarom roepen we de samenleving op bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het
ziekenhuis,” aldus Van Genderen.
Ook vanuit de overheid werd steun uitgesproken. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), benadrukte het belang van
bewustwording en betere zorg. “De minister werkt aan structurele verbeteringen in de
gezondheidszorg. Zorgpersoneel moet meer waardering krijgen, zodat zij gemotiveerd blijven.
Stap voor stap werken we aan betere zorg en dienstverlening in het hele land,” verklaarde hij.