President Simons bereidt zich voor op VN-toespraak: Hervormingen, gezondheidszorg en klimaat centraal

President Jennifer Simons zal in september Suriname vertegenwoordigen tijdens de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York. Ze zal het woord voeren bij de opening van het algemene debat en deelnemen aan meerdere high-level bijeenkomsten.

In aanloop naar dit internationale podium ontving de president Joanna Kazana, resident coördinator van de VN in Suriname. Ook minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking was aanwezig. Volgens Kazana verliep het gesprek “zeer positief en constructief” en werden de gezamenlijke prioriteiten voor de komende jaren aangescherpt.



President Simons benadrukte het belang van sterke staatsinstellingen, zowel op centraal als lokaal niveau, en het betrekken van alle burgers bij de nationale ontwikkeling. Gezondheid en sociale zorg kwamen eveneens uitgebreid aan bod. De president wees op de aanpak van niet-overdraagbare ziekten en de hervorming van het gezondheidssysteem, waaronder geestelijke gezondheidszorg en de daarvoor benodigde wetgeving. Deze onderwerpen sluiten nauw aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).



Een belangrijk thema was ook de carbon negatieve status van Suriname. Kazana wees op de mondiale waarde van Suriname’s bossen en herinnerde aan het bezoek van VN-secretaris-generaal António Guterres in 2022, toen hij samen met inheemse gemeenschappen aandacht vroeg voor kusterosie door mangroves te planten.



Minister Bouva besprak de rol van zijn ministerie bij de coördinatie van de SDG’s, met speciale aandacht voor samenwerking met de private sector. Volgens Kazana is het van groot belang dat Suriname blijft investeren in sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en milieu om duurzame vooruitgang te waarborgen.



De VN-functionaris prees Suriname’s multiculturele samenleving, die zij een “geschenk” noemde dat gekoesterd moet worden. Ze moedigde de bevolking aan om ambitieus te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst. Daarbij herhaalde zij dat de VN de regering blijft ondersteunen op het gebied van duurzame ontwikkeling, mensenrechten, vrouwenrechten en kinderrechten. Het motto “niemand achterlaten” ziet zij duidelijk terug in het beleid van president Simons.