Drie jaar cel voor overval Ramcharan’s Slijterij – derde verdachte vrijgesproken

De kantonrechter heeft uitspraak gedaan in de berovingszaak bij Ramcharan’s Slijterij aan de Commissaris Weythingweg. Twee verdachten, Chivello “Gelle” P. en Dwight R., zijn veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf, met aftrek van hun voorarrest. Een derde verdachte, K., die als taxichauffeur betrokken raakte, is vrijgesproken en mag direct terugkeren naar de samenleving.

Gewelddadige beroving

De overval vond plaats op 5 februari, kort voor sluitingstijd. De ondernemer werd zwaar mishandeld en beroofd van SRD 700.000, US$ 600, een halsketting, een tas met persoonlijke documenten en een mobiele telefoon. Gelle en Dwight sloegen daarna op de vlucht op een bromfiets, waarna ze volgens het onderzoek door K. zijn opgepikt.

Rol van de taxichauffeur

K. verklaarde dat hij op verzoek een taxirit had uitgevoerd en geen weet had van de misdrijf. Aanvankelijk beweerde Dwight dat K. wel op de hoogte was, maar tijdens de behandeling trok hij die verklaring in. Ook Gelle bevestigde dat hij K. niet kende, wat de lezing van de taxichauffeur ondersteunde.

Bekentenissen en vonnis

Zowel Gelle als Dwight bekenden uiteindelijk hun aandeel in de gewelddadige beroving en betuigden spijt. De officier van justitie eiste drie jaar cel voor beiden en vrijspraak voor K. De rechter nam die eis over en benadrukte dat de samenleving beschermd moet worden tegen dit soort gewelddadige praktijken.

Impact op ondernemers

De zaak veroorzaakte veel onrust in de buurt. Ondernemers gaven aan zich kwetsbaar te voelen, vooral rond sluitingstijd, wanneer vaak grote sommen geld aanwezig zijn. De politie adviseert winkeliers daarom extra veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals beveiliging inschakelen, variatie in sluitingstijden en het vermijden van vaste patronen bij het vervoeren van geld.

Met de veroordeling van Gelle en Dwight is de juridische afhandeling afgerond. Beide mannen zullen hun straf uitzitten, terwijl K. zijn werk als taxichauffeur weer kan oppakken.