VN tevreden over projectuitvoering in Suriname

De Verenigde Naties (VN) zijn positief over de uitvoering van projecten in Suriname die met donatiegelden worden gefinancierd. Dat zei Joanna Kazana, VN-vertegenwoordiger in Suriname, vrijdag tijdens een beleefdheidsbezoek aan vicepresident Gregory Rusland.

Volgens Kazana richt de samenwerking zich vooral op onderwijs, gezondheidszorg en jongerenbeleid, meldt het Directoraat Volkscommunicatie. In 2024, het derde jaar van het Multi-country Sustainable Development Cooperation Framework, bedroeg het VN-budget voor Suriname USD 21,2 miljoen. Daarvan werd USD 13,4 miljoen daadwerkelijk uitgegeven, wat neerkomt op een realisatie van 77% binnen vier prioriteitsgebieden. Niet-bestede middelen worden in 2025 doorgeschoven naar projecten die aansluiten bij de prioriteiten van de regering.

De VN-vertegenwoordiger benadrukte dat de organisatie bereid is haar inzet te blijven afstemmen op de nationale agenda. Tegelijkertijd sprak zij de wens uit dat de Surinaamse regering zichtbare verbeteringen realiseert voor inheemse en tribale gemeenschappen.

Vicepresident Rusland toonde zich erkentelijk voor de ondersteuning die Suriname via VN-organisaties ontvangt. De geplande activiteiten voor 2025 zijn gebundeld in een speciaal magazine, dat Kazana tijdens het bezoek aan Rusland heeft overhandigd.