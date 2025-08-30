Japan steunt Suriname in strijd tegen kwikvervuiling goudsector

Japan heeft aangegeven Suriname te willen ondersteunen bij het terugdringen van kwikvervuiling in de goudsector. Dat zei de niet-residerende Japanse ambassadeur Akima Umezawa vrijdag tijdens een kennismakingsgesprek met vicepresident Gregory Rusland.

Umezawa wees erop dat Japan in 2022 al een schenking van USD 3 miljoen deed in het kader van het Economic and Social Development Program, bedoeld om de gevolgen van wateroverlast in Suriname te verlichten. Met het nieuwe initiatief richt Japan zich specifiek op het elimineren van kwikgebruik in de goudvelden, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

Vicepresident Rusland benadrukte tijdens het gesprek de dringende noodzaak van economische overbruggingshulp, zodat de nationale huishouding op peil blijft en buitenlandse leningen met hoge rentes kunnen worden afgelost. Hij sprak zijn waardering uit voor de steun en de bestaande samenwerking tussen beide landen.

Volgens Rusland kijkt Suriname uit naar verdere verdieping van de relatie met Japan. Daarbij zullen naast milieubescherming ook de ontwikkelingen rond offshore olie nadrukkelijk de aandacht krijgen.