Putin brengt zeldzame vierdaagse staatsreis naar China

President Vladimir Putin maakt van 31 augustus tot 3 september 2025 een zeldzame vierdaagse staatsreis naar China. Hij neemt deel aan de top van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Tianjin en woont in Beijing een militaire parade bij ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de SCO-conferentie voert Putin bilaterale gesprekken met onder meer de Chinese president Xi Jinping, de Indiase premier Narendra Modi, de Iraanse president Masoud Pezeshkian en de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan. Bijzonder is de geplande ontmoeting met Xi, die volgens Kremlin-adviseur Yury Ushakov in een ‘intieme setting’ zal plaatsvinden, voorafgaand aan een officieel ontbijt met bredere delegatie.

Op 3 september wordt op het Tiananmenplein een grootschalige militaire parade gehouden, waarbij Putin eregast is. Hij zal naast Xi plaatsnemen, met Noord-Korea’s leider Kim Jong-un aan de andere zijde. De parade toont nieuwe wapensystemen en een omvangrijke troepenformatie. De voorbereidingen rond het plein zijn inmiddels in volle gang.

Tijdens het bezoek zullen drie convenanten met Gazprom worden ondertekend, bedoeld om de recente terugval in de handel tussen Rusland en China te keren. De economische samenwerking nam de afgelopen jaren sterk toe na de internationale isolatie van Rusland, maar kende recent een afvlakking.

Putin en Xi delen een uitgesproken afwijzing van wat zij ‘discriminerende sancties’ noemen, die volgens hen de wereldhandel verstoren. Hun gezamenlijke optreden benadrukt de verdieping van de militaire en economische banden, en wordt internationaal gezien als een krachtig signaal van solidariteit binnen een groeiende geostrategische alliantie, te midden van spanningen met het Westen.