VSB presenteert 10-puntenagenda voor duurzame groei richting 2050

In aanloop naar de jaarrede van president Jennifer Simons eind september heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) haar geactualiseerde 10-puntenagenda gepresenteerd. De agenda benoemt langetermijnprioriteiten die regeringen overstijgen en richting geven aan zowel beleidsmakers als ondernemers. Doel is het realiseren van een duurzame, inclusieve en welvarende natie in 2050.

Kernpunten uit de agenda

Goed bestuur en sterke instituties – Transparantie, verantwoordingsplicht en corruptiebestrijding zijn volgens de VSB randvoorwaarden voor investeringszekerheid en vertrouwen. Preventieve gezondheidszorg – Meer middelen voor RGD en Medische Zending en herstructurering van het BOG moeten zorg toegankelijk maken, ook in het binnenland. Beroepsonderwijs en capacity building – Investeringen in agrarisch, technisch en ICT-onderwijs, betere aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt en fiscale prikkels voor permanente educatie. Hervorming van de publieke sector – Efficiënter functioneren, minder bureaucratie en meer publiek-private samenwerking. Strikte naleving wet- en regelgeving – Transparantie bij vergunningen, aanbestedingen en subsidies. Grondenrechten – Erkenning van inheemse en tribale rechten als basis voor sociale rechtvaardigheid en investeringszekerheid. Duurzaam gebruik van carbon credits – Inkomsten deels voor achtergestelde gemeenschappen, deels voor een Sovereign Wealth Fund. Olie- en gasinkomsten en diversificatie – Tijdelijke opbrengsten inzetten voor verbreding van de economie, met focus op agro-industrie, toerisme, hernieuwbare energie en infrastructuur. Suriname als logistieke hub – Investeringen in havens, luchthavens, transport en digitale infrastructuur. Fiscale prikkels voor duurzame groei – Stimulansen voor groene investeringen, educatie en woningbezit.

Toekomstperspectief

De VSB benadrukt dat de jaarrede van president Simons niet enkel beleidsvoornemens moet bevatten, maar ook een startpunt moet zijn voor structurele hervormingen. Investeringen in menselijk kapitaal, diversificatie en institutionele versterking zijn volgens de organisatie cruciaal om Suriname op koers te zetten naar duurzame groei en gedeelde welvaart.