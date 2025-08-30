Conflict met BuZa-minister leidt tot vertrek Khargi

Voormalig ambassadeur Rajendre Khargi heeft per direct ontslag genomen. In een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Melvin Bouva schrijft hij geen basis meer te zien voor een vruchtbare samenwerking. Hij ondertekende de brief met “gewezen ambassadeur”.

Bouva had Khargi gesommeerd zich in Paramaribo aan te melden en beëindigde diens rang als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Den Haag per direct. Khargi neemt nadrukkelijk afstand van de in de ministerbrief opgenomen beschuldigingen. Volgens hem zijn die “niet op feitelijke juistheid gebaseerd, onsamenhangend en niet in overeenstemming met de werkelijkheid”.

Een van de twistpunten was het ontbreken van een officiële staatsiefoto van president Jennifer Simons, die op 16 juli werd geïnstalleerd. Volgens Khargi had het ministerie tot 28 augustus geen exemplaar toegestuurd, waardoor de ambassade gebruikmaakte van bestaande portretten.

Verder wijst Khargi erop dat het uitreiken van decoraties tot de reguliere taken van een ambassadeur behoort, ongeacht welke president deze heeft toegekend. “Ook onder mijn aantreden in 2021 heb ik onderscheidingen uitgereikt die door de toenmalige president D. Bouterse waren verleend. De stelling dat ik hierin ongeoorloofd heb gehandeld, mist dan ook elke grond,” aldus de gewezen ambassadeur.