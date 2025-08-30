Suriname schenkt kunstwerk van Struikelblok aan premier Mottley tijdens Carifesta XV

Suriname heeft tijdens Carifesta XV een bijzonder cultureel gebaar gemaakt aan Barbados. Premier Mia Amor Mottley ontving een schilderij van de Surinaamse kunstenaar George Struikelblok, dat de afgelopen drie dagen live werd vervaardigd in Queen’s Park en vrijdag officieel werd overhandigd door een Surinaamse delegatie.

Het kunstwerk is geïnspireerd door Bob Marley’s One Love en toont vijf figuren met open armen als symbool voor verbondenheid. Stromend water en vrije ruimte verwijzen naar harmonie, terwijl de kleuren van de Surinaamse vlag samenvloeien met die van Barbados. De Surinaamse fayalobi-bloem, die ook in Barbados veel voorkomt, staat daarbij voor liefde en vriendschap.

De delegatie bestond uit Roseline Daan, voorzitter van de Carifesta-commissie Suriname, toerisme-adviseur Rachel Pinas, kunstenaar George Struikelblok en Angela Salmo, secretaris van de Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname (FVAS). Ook werd premier Mottley een traditionele pangi aangeboden.

Mottley benadrukte tijdens het onderhoud dat de samenwerking tussen Suriname en Barbados de afgelopen zeven jaar aanzienlijk is verdiept. Volgens haar liggen er duidelijke kansen voor verdere samenwerking, onder meer in landbouw, zoetwatervoorziening, agri-processing, toerisme en cultuur.

De Surinaamse delegatie wees daarnaast op de zichtbare rol van Suriname binnen Carifesta XV, met bijdragen in beeldende kunst, film, muziek, literatuur en dans. De FVAS kondigde ook plannen aan voor een uitwisselingsprogramma in 2026, waarbij kunstenaars van beide landen gezamenlijk zullen werken, leren en exposeren.

Met de overhandiging van het schilderij wil Suriname de culturele en diplomatieke band met Barbados benadrukken, en tegelijk onderstrepen dat Caribische samenwerking verder reikt dan het festival alleen.