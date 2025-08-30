BLTO slaat alarm over hervorming beroepsonderwijs

De Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) uit scherpe kritiek op recente besluiten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) met betrekking tot het beroepsonderwijs. De bond spreekt van een “volledig incorrecte beslissing” en waarschuwt dat de kwaliteit en toekomst van het onderwijs op het spel staan.

Volgens de BLTO verdwijnen de niveaus LBO-A en LBO-B, die worden vervangen door één nieuw traject: het Beroepsgericht Onderwijs (BGO). Daarmee verdwijnen de onderscheidingen tussen verschillende leerlijnen, iets wat volgens de bond niet in het belang is van de leerlingen.

Daarnaast vreest de BLTO dat het BGO dreigt te verworden tot een “vergaarbak” voor leerlingen die zijn afgewezen in leerjaar 10. Ook scholieren die niet voldeden aan de norm, maar slechts geslaagd zijn voor C-AVO, zouden alsnog kunnen instromen.

Ondanks herhaalde signalen van leerkrachten heeft het ministerie de besluiten vooralsnog niet teruggedraaid. Daarom heeft de BLTO een spoedoverleg met minister Bouva van OWC verzocht en verwacht men op korte termijn een uitnodiging.

Voorzitter René Bilkerdijk en ondervoorzitter Jenifer Ballo benadrukken namens het bestuur dat snelle correctie noodzakelijk is: “De toekomst van het beroepsonderwijs staat op het spel.”