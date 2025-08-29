Succesvolle eerste fase agrarische samenwerking Suriname–China afgerond

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het Chinese bedrijf Hunan Linshi

Agricultural Service Co., Ltd. hebben de eerste fase van het Suriname Agricultural Technical

Cooperation Center (SATCC) afgerond. Tijdens een evaluatie bespraken een Chinese delegatie

en minister Mike Noersalim de behaalde resultaten en de plannen voor een tweede fase.

Het project startte in 2022 en vormt de eerste samenwerking tussen Suriname en China op het

gebied van agrarische techniek. Minister Noersalim noemde de eerste fase een succes: “De

resultaten zijn veelbelovend. We hebben diverse groenten en paddenstoelen, zoals broccoli en

aubergine, succesvol kunnen telen. Voor Suriname is het cruciaal om dit project voort te zetten.”

Training en kennisopbouw

In de eerste fase zijn meer dan 450 Surinamers getraind in moderne landbouwtechnieken. In de

tweede fase komt de nadruk te liggen op verdere kennisopbouw en een geleidelijke overdracht

van het dagelijkse beheer naar Surinaamse partijen.

Exportkansen en technologie

Het project biedt boeren ook mogelijkheden om een eigen bedrijf op te zetten en producten te

exporteren. Daarbij speelt de inzet van Chinese technologie een belangrijke rol. Zo worden

geavanceerde drones gebruikt om de productiviteit te verhogen.

Volgens minister Noersalim kan toegang tot nieuwe technieken een doorbraak betekenen: “In

China bestaan rijstvariëteiten die tot 10 ton per hectare opleveren, terwijl wij nu gemiddeld 5 ton

halen. Het benutten van deze kennis kan enorme winst opleveren voor Suriname.”

Daarnaast wil LVV de samenwerking uitbreiden naar landbouwkundig onderzoek, met nadruk op

kostprijscalculaties en efficiëntere productiemethoden. Hiermee moet de Surinaamse

landbouwsector verder worden gemoderniseerd en versterkt.

Donatie aan Huize Ashiana

Om ook kwetsbare groepen te laten profiteren, schonken LVV en Hunan Linshi Agricultural

Service Co., Ltd. onlangs groenten en fruit aan Huize Ashiana. De gift bestond uit onder meer

Chinese meloen, pompoen, komkommer, champignons, paprika, zoete aardappel, jalapeño’s en

honeydew.

Directeur Brenda van Daal sprak haar dank uit: “Dankzij deze gift hebben we voor een week

voldoende voedsel en kunnen we weer genieten van smakelijk fruit.”