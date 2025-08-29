Minister Ramsaran: “Eerst administratie Defensie op orde, daarna formeel overleg metmilitaire bond”

Minister Uraquit Ramsaran van Defensie wil pas formele gesprekken aangaan met de militaire

bond zodra de interne administratie van zijn ministerie volledig op orde is. De bewindsman

verklaarde dat hij inmiddels wel al verschillende gesprekken heeft gevoerd met bondleden

tijdens zijn oriëntatiebezoeken aan afdelingen van het Nationaal Leger.

Tijdens die bezoeken waren er ook informele ontmoetingen met vertegenwoordigers van de

bond. “Ik wil eerst mijn huiswerk doen; pas daarna kan ik concrete afspraken maken en een

duidelijk toekomstperspectief bieden,” aldus Ramsaran.

De minister benadrukte dat wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen alle

betrokken partijen cruciaal zijn. Ook wees hij op de rol van de media: “De media kan een

belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van het veiligheidsgevoel binnen de

samenleving.”