Minister Ramsaran: “Eerst administratie Defensie op orde, daarna formeel overleg metmilitaire bond”

Minister Uraquit Ramsaran van Defensie wil pas formele gesprekken aangaan met de militaire
bond zodra de interne administratie van zijn ministerie volledig op orde is. De bewindsman
verklaarde dat hij inmiddels wel al verschillende gesprekken heeft gevoerd met bondleden
tijdens zijn oriëntatiebezoeken aan afdelingen van het Nationaal Leger.
Tijdens die bezoeken waren er ook informele ontmoetingen met vertegenwoordigers van de
bond. “Ik wil eerst mijn huiswerk doen; pas daarna kan ik concrete afspraken maken en een
duidelijk toekomstperspectief bieden,” aldus Ramsaran.
De minister benadrukte dat wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen alle
betrokken partijen cruciaal zijn. Ook wees hij op de rol van de media: “De media kan een
belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van het veiligheidsgevoel binnen de
samenleving.”