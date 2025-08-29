Minister Monorath wil strengere regels voor getinte ruiten

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie kondigt aan dat de regelgeving rond getinte

autoruiten binnenkort strakker en transparanter zal worden geregeld. In een gesprek met

Starnieuws legt hij uit dat er een duidelijke wettelijke basis moet komen voor zowel de

procedures rond ontheffingen als het tarief dat hiervoor zal gelden.

Huidige situatie

De regels over getinte ruiten zijn vastgelegd in het Rijbesluit 1957 (laatst gewijzigd in 2025).

Hierin staat:

Voorruit: minimaal 75% lichtdoorlaatbaarheid, met een tintstrook van maximaal 20 cm

(5%).

Zijruiten voor: minimaal 20% lichtdoorlaatbaarheid.

Zijruiten achter en achterruit: minimaal 5% lichtdoorlaatbaarheid.

Wettelijk is alleen een beperkte groep vrijgesteld van deze bepalingen: de president,

vicepresident, ministers en DNA-leden. Daarnaast kan de minister ontheffing verlenen voor

voertuigen die aantoonbaar speciaal zijn ingericht, zoals ambulances, waardetransport en

medicijnentransport. Ook kan dit in uitzonderlijke gevallen om gezondheidsredenen, mits er een

verklaring is van een erkend medisch specialist.

Procedure voor ontheffing

In de praktijk verloopt de aanvraag via de Afdeling Documentatie en Informatievoorziening van

het ministerie. Juristen beoordelen vervolgens of het verzoek voldoet aan de formele vereisten.

Een aanvraag moet onder meer bevatten:

 een gemotiveerd verzoekschrift;

 kopie van rijbewijs, keuringsbewijs en verzekeringsbewijs;

 bij medische gronden: een verklaring van een erkend specialist.

De ontheffing wordt uiteindelijk door de minister verleend, onder voorwaarden en voor

maximaal 24 maanden.

Strenger beleid in voorbereiding

Minister Monorath wil de regels aanscherpen om misbruik van ontheffingen te voorkomen.

Volgens hem zullen in de toekomst alleen voertuigen die aantoonbaar speciaal zijn ingericht voor

hun functie – zoals medicijn- of geldtransport – in aanmerking komen. Daarnaast wordt gewerkt

aan de invoering van een vast tarief voor aanvragen, als administratieve vergoeding.

Monorath benadrukt dat het doel van dit aangescherpte beleid is om de verkeersveiligheid te

vergroten en de rechtsgelijkheid te waarborgen. Eerdere aanscherpingen in 2016 waren al

bedoeld om het grote aantal verleende ontheffingen terug te dringen.