Inflatie in juli op 10%: gezondheidszorg springt eruit

Volgens voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn de

consumentenprijzen in juli 2025 met gemiddeld 2,0 procent gestegen ten opzichte van juni.

Vergeleken met juli 2024 komt de jaarinflatie uit op 10,0 procent.

Het ABS verzamelt maandelijks prijsgegevens bij ongeveer 630 meetpunten in Paramaribo,

Wanica, Nickerie, Saramacca, Coronie, Commewijne en Para. Het pakket omvat 316 goederen

en diensten die representatief zijn voor huishoudelijk gebruik.

Uit de cijfers blijkt dat vooral de prijzen voor gezondheidszorg, transport en kinderkleding sterk

zijn gestegen, terwijl groenten en fruit juist goedkoper werden.

 Gezondheidszorg: +60% (jaar-op-jaar)

 Kinderschoeisel en -kleding: +13% tot +17%

 Transportdiensten: +12,8%

 Groenten en fruit: -7,8%

Het ABS merkt op dat individuele producten grote prijsbewegingen laten zien: in juli varieerden

deze van -64% tot +162%. Over de langere periode augustus 2023 – juli 2025 liep de spreiding

zelfs uiteen van -66% tot +459%.

De Consumentenprijsindex (CPI) geeft de gemiddelde prijsverandering weer van een vast pakket

goederen en diensten. Het ABS benadrukt dat dit niet hetzelfde is als de daadwerkelijke kosten

van levensonderhoud, omdat factoren zoals substituties (het vervangen van dure producten door

goedkopere alternatieven) buiten beschouwing blijven.