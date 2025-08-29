Venezuela versterkt kustverdediging na komst Amerikaanse oorlogsschepen

De spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten lopen verder op nu Washington

oorlogsschepen en een nucleaire aanvalsonderzeeër naar het Caribisch gebied heeft gestuurd. De

Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino, kondigde dinsdag aan dat militaire

vaartuigen en drones zullen worden ingezet om de kustlijn te patrouilleren.

Amerikaanse militaire druk

Vorige week stuurde de VS een amfibisch squadron van drie oorlogsschepen met in totaal 4.500

militairen, waaronder 2.200 mariniers, naar de Venezolaanse kust. Kort daarop werden nog eens

een kruiser met geleide raketten en een nucleair aangedreven aanvalsonderzeeër toegevoegd.

Washington zegt hiermee de strijd tegen Latijns-Amerikaanse drugskartels te intensiveren.

De inzet volgde op zware beschuldigingen van de Amerikaanse president Donald Trump dat zijn

Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro betrokken zou zijn bij cocaïnehandel en

samenwerking met het zogeheten Cartel de los Soles. De VS verhoogden de beloning voor de

arrestatie of vervolging van Maduro van 25 naar 50 miljoen dollar en stelden ook een beloning

van 25 miljoen dollar in voor de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado

Cabello.

Reactie Caracas

President Maduro ontkent de beschuldigingen en spreekt van een poging van de VS om een

regimewisseling te forceren. Hij wees erop dat Venezuela, in tegenstelling tot buurland

Colombia, geen cocaïne produceert. Tegelijk mobiliseerde hij honderdduizenden leden van de

volksmilities en stuurde circa 15.000 soldaten naar de grens met Colombia om criminele groepen

aan te pakken.

Defensieminister Padrino meldde dinsdag ook dat Venezolaanse troepen in het noordoosten van

het land scheepswerven hebben ontmanteld, waar boten zouden worden gebouwd voor

drugstransport naar Europa en Noord-Amerika.

Diplomatieke escalatie

De Venezolaanse missie bij de Verenigde Naties stuurde een brief waarin de aanwezigheid van

Amerikaanse oorlogsschepen wordt veroordeeld als een “ernstige bedreiging voor de regionale

vrede en veiligheid.” De komst van een nucleaire onderzeeër noemde Caracas een

“intimidatiedaad.” Daarbij vroeg Venezuela garanties dat Washington geen kernwapens in de

regio zal inzetten.

Analisten temperen zorgen

Hoewel de militaire opbouw de spanningen zichtbaar vergroot, achten analisten de kans op een

directe Amerikaanse aanval klein. Volgens Phil Gunson van de International Crisis Group is de

inzet vooral bedoeld om druk uit te oefenen en angst te zaaien binnen de Venezolaanse regering,

zodat Maduro mogelijk tot onderhandelingen wordt gedwongen.