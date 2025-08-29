Venezuela versterkt kustverdediging na komst Amerikaanse oorlogsschepen

De spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten lopen verder op nu Washington
oorlogsschepen en een nucleaire aanvalsonderzeeër naar het Caribisch gebied heeft gestuurd. De
Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino, kondigde dinsdag aan dat militaire
vaartuigen en drones zullen worden ingezet om de kustlijn te patrouilleren.
Amerikaanse militaire druk
Vorige week stuurde de VS een amfibisch squadron van drie oorlogsschepen met in totaal 4.500
militairen, waaronder 2.200 mariniers, naar de Venezolaanse kust. Kort daarop werden nog eens
een kruiser met geleide raketten en een nucleair aangedreven aanvalsonderzeeër toegevoegd.
Washington zegt hiermee de strijd tegen Latijns-Amerikaanse drugskartels te intensiveren.
De inzet volgde op zware beschuldigingen van de Amerikaanse president Donald Trump dat zijn
Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro betrokken zou zijn bij cocaïnehandel en
samenwerking met het zogeheten Cartel de los Soles. De VS verhoogden de beloning voor de
arrestatie of vervolging van Maduro van 25 naar 50 miljoen dollar en stelden ook een beloning
van 25 miljoen dollar in voor de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado
Cabello.
Reactie Caracas
President Maduro ontkent de beschuldigingen en spreekt van een poging van de VS om een
regimewisseling te forceren. Hij wees erop dat Venezuela, in tegenstelling tot buurland
Colombia, geen cocaïne produceert. Tegelijk mobiliseerde hij honderdduizenden leden van de
volksmilities en stuurde circa 15.000 soldaten naar de grens met Colombia om criminele groepen
aan te pakken.
Defensieminister Padrino meldde dinsdag ook dat Venezolaanse troepen in het noordoosten van
het land scheepswerven hebben ontmanteld, waar boten zouden worden gebouwd voor
drugstransport naar Europa en Noord-Amerika.
Diplomatieke escalatie
De Venezolaanse missie bij de Verenigde Naties stuurde een brief waarin de aanwezigheid van
Amerikaanse oorlogsschepen wordt veroordeeld als een “ernstige bedreiging voor de regionale
vrede en veiligheid.” De komst van een nucleaire onderzeeër noemde Caracas een
“intimidatiedaad.” Daarbij vroeg Venezuela garanties dat Washington geen kernwapens in de
regio zal inzetten.
Analisten temperen zorgen
Hoewel de militaire opbouw de spanningen zichtbaar vergroot, achten analisten de kans op een
directe Amerikaanse aanval klein. Volgens Phil Gunson van de International Crisis Group is de
inzet vooral bedoeld om druk uit te oefenen en angst te zaaien binnen de Venezolaanse regering,
zodat Maduro mogelijk tot onderhandelingen wordt gedwongen.