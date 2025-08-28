Personeelsbond Havenbeheer in hoger beroep tegen benoeming Reshma Mangre

De Bond van Personeel bij Havenbeheer (BPHB) legt zich niet neer bij het vonnis van de

kantonrechter in de zaak rond de benoeming van voormalig VHP-parlementariër Reshma

Mangre tot onderdirecteur Commercial Affairs bij NV Havenbeheer. De rechter wees de eis van

de bond af om de directie te verbieden Mangre in dienst te nemen, omdat zij volgens het vonnis

al op 1 mei 2025 officieel was benoemd. De bond spande pas op 6 mei een rechtszaak aan.

Volgens voorzitter Eric Feller is het besluit van de rechter onbegrijpelijk en onrechtvaardig. “Wij

gaan daarom in hoger beroep. Het vonnis klopt niet, omdat de directie pas op 3 mei een interne

memo rondstuurde over de benoeming. Officiële documenten zijn ons nooit overhandigd,” stelt

Feller tegenover Starnieuws.

De bond had al eerder schriftelijk bezwaar gemaakt. Op 28 januari en opnieuw op 4 februari

2025 wees de BPHB de directie erop dat benoemingsprocedures niet waren gevolgd. Toch kwam

er geen reactie. Uit brieven en notulen blijkt dat algemeen directeur Andreas Talea in de eerste

maanden van het jaar al verwees naar de goedkeuring van Mangre’s voordracht door de

Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Ministers.

Feller benadrukt dat de directie en de Raad van Commissarissen (RvC) formeel wel

voordrachten mogen doen, maar dat er een rechtsgeldige cao bestaat waarin staat dat bij

benoemingen interne kandidaten voorrang hebben en de bond moet worden betrokken.

“Doorstroming van personeel wordt nu genegeerd,” aldus Feller.

Daarnaast wijst hij erop dat de functie van onderdirecteur Commercial Affairs nooit eerder

bestond binnen Havenbeheer. “Die functie is speciaal gecreëerd voor mevrouw Mangre.

Bovendien zijn er al zeven tot acht managers bij een bedrijf met niet meer dan tweehonderd

werknemers. Als er echt behoefte was, had dit intern ingevuld kunnen worden,” zegt hij. Volgens

de bond lijkt het te gaan om een politieke benoeming.

De BPHB beraadt zich op verdere stappen en gaat in hoger beroep tegen het vonnis. Ondertussen

blijft de bond aandringen op openheid van zaken en naleving van de cao-procedures.