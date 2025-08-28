Personeelsbond Havenbeheer in hoger beroep tegen benoeming Reshma Mangre

De Bond van Personeel bij Havenbeheer (BPHB) legt zich niet neer bij het vonnis van de
kantonrechter in de zaak rond de benoeming van voormalig VHP-parlementariër Reshma
Mangre tot onderdirecteur Commercial Affairs bij NV Havenbeheer. De rechter wees de eis van
de bond af om de directie te verbieden Mangre in dienst te nemen, omdat zij volgens het vonnis
al op 1 mei 2025 officieel was benoemd. De bond spande pas op 6 mei een rechtszaak aan.
Volgens voorzitter Eric Feller is het besluit van de rechter onbegrijpelijk en onrechtvaardig. “Wij
gaan daarom in hoger beroep. Het vonnis klopt niet, omdat de directie pas op 3 mei een interne
memo rondstuurde over de benoeming. Officiële documenten zijn ons nooit overhandigd,” stelt
Feller tegenover Starnieuws.
De bond had al eerder schriftelijk bezwaar gemaakt. Op 28 januari en opnieuw op 4 februari
2025 wees de BPHB de directie erop dat benoemingsprocedures niet waren gevolgd. Toch kwam
er geen reactie. Uit brieven en notulen blijkt dat algemeen directeur Andreas Talea in de eerste
maanden van het jaar al verwees naar de goedkeuring van Mangre’s voordracht door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Ministers.
Feller benadrukt dat de directie en de Raad van Commissarissen (RvC) formeel wel
voordrachten mogen doen, maar dat er een rechtsgeldige cao bestaat waarin staat dat bij
benoemingen interne kandidaten voorrang hebben en de bond moet worden betrokken.
“Doorstroming van personeel wordt nu genegeerd,” aldus Feller.
Daarnaast wijst hij erop dat de functie van onderdirecteur Commercial Affairs nooit eerder
bestond binnen Havenbeheer. “Die functie is speciaal gecreëerd voor mevrouw Mangre.
Bovendien zijn er al zeven tot acht managers bij een bedrijf met niet meer dan tweehonderd
werknemers. Als er echt behoefte was, had dit intern ingevuld kunnen worden,” zegt hij. Volgens
de bond lijkt het te gaan om een politieke benoeming.
De BPHB beraadt zich op verdere stappen en gaat in hoger beroep tegen het vonnis. Ondertussen
blijft de bond aandringen op openheid van zaken en naleving van de cao-procedures.