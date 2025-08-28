Isan Corinde: Van persoonlijke strijd naar internationale kledinglijn Afrohead

De Surinaamse kunstenaar en modeontwerper Isan Corinde vertelt in een openhartig gesprek met

Suriname Herald hoe zijn jeugd, opvoeding en persoonlijke strijd met vooroordelen hem

inspireerden tot de oprichting van zijn kledinglijn Afrohead. Wat begon als een persoonlijke

belofte, groeide uit tot een artistiek en sociaal platform met internationale impact.

Jeugd en inspiratie

Een deel van zijn jeugd bracht Corinde door in Bronsweg, Brokopondo, waar hij bij zijn oma Ina

langs de Afobakaweg woonde. “We hadden het niet breed. Ik had vaak maar één T-shirt om na

school te dragen. Juist daardoor beloofde ik mezelf dat ik later iets met kleding zou doen.”

Zijn oma drukte hem bovendien op het hart dat hij na zijn studie moest terugkeren naar zijn

geboortedorp om daar verschil te maken. Die boodschap bleef hem altijd bij.

Op school kreeg Corinde te maken met strikte regels en vooroordelen. “Lang haar werd

verboden. Leraren zeiden dat je er dan uitzag als een crimineel en nooit werk zou krijgen. Maar

diep vanbinnen wilde ik mijn afrohaar laten groeien. Toen ik mijn diploma haalde, wist ik: dit

laat ik me niet meer afnemen.” Dat moment van persoonlijke vrijheid werd uiteindelijk de basis

voor Afrohead, zijn kledinglijn en webshop .